Найчастіше лаваш тріскається через дві прості причини

Лаваш використовують для приготування шаурми, рулетів і різноманітних закусок, але під час згортання він нерідко тріскається або рветься. Shuba пояснює, чому це відбувається та як зробити його еластичнішим.

Чому лаваш рветься?

Найчастіше лаваш тріскається через дві взаємопротилежні причини: він пересох або став надто вологим.

Лаваш може пересихати через пошкоджене паковання, надто тонко розкачане тісто або тривале зберігання. Ознака втрати еластичності – тріщинки, які з’являються на згинах.

Натомість надмірно вологий лаваш розм’якшується, втрачає міцність і може розриватися під вагою начинки. Особливо часто це відбувається, якщо ви використовуєте соковиті овочі, соуси чи інші рідкі складники.

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Що робити, щоб лаваш не був сухим?

Якщо лаваш почав сохнути, не обов’язково відразу його викидати. Є кілька способів зробити його м’якшим:

Виймайте лаваш з паковання лише безпосередньо перед приготуванням.

Побризкайте лаваш водою з пульверизатора та загорніть в рушник на кілька хвилин або ж поставте у духовку.

Прогрійте парою, потримавши його кілька секунд над каструлею з окропом.

Під час приготування лаваша в духовці час від часу зволожуйте його поверхню змоченим у воді кулінарним пензликом.

Якщо ви використали не весь продукт, запакуйте решту так, щоб усередину не потрапляло повітря.

Що робити, щоб лаваш не розмок?

Якщо ви готуєте лаваш із начинкою, обов’язково обирайте не надто тонкі листи. Краще використовувати фасований вірменський чи перський лаваш, або приготуйте його самостійно.

Як тільки ви приготувати страву, подавайте її одразу, щоб лаваш не встиг розмокнути.

Якщо закуска з лаваша має настоятися в холодильнику, додавайте найрідші інгредієнти останніми. Щоб вона не розмокла, краще не залишати її там довше ніж на годину.