Тонкий домашній лаваш можна легко приготувати на звичайній сковороді з простих інгредієнтів. Він виходить м’яким, еластичним і добре підходить для рулетів, шаурми або закусок із різними начинками. Щоб лаваш не рвався, важливо добре вимісити тісто й тонко його розкачати. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Пшеничне борошно 500 г Вода 250 мл Соняшникова олія 30 мл Сіль 5 г Гірчиця 10 г Спосіб приготування: Крок 1 Просійте борошно в глибоку миску. Додайте теплу воду, гірчицю, соняшникову олію та сіль. Замісіть гладке й пружне тісто та вимішуйте його протягом 10–15 хвилин. Накрийте рушником і залиште на 30 хвилин. Крок 2 Присипте робочу поверхню борошном. Сформуйте з тіста довгий валик і розділіть його на 10 однакових частин. Крок 3 Розкачайте кожен шматочок у дуже тонкий пласт завтовшки приблизно 1 мм. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Добре розігрійте суху сковороду без олії. Викладайте лаваші по одному й обсмажуйте приблизно 1–1,5 хвилини з першого боку та 30 секунд із другого. Крок 5 Готові лаваші складайте один на одного й накривайте чистим рушником, щоб вони залишалися м’якими та не пересихали.