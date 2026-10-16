Тонкий лаваш на сковороді. Рецепт дня
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Тонкий домашній лаваш можна легко приготувати на звичайній сковороді з простих інгредієнтів. Він виходить м’яким, еластичним і добре підходить для рулетів, шаурми або закусок із різними начинками. Щоб лаваш не рвався, важливо добре вимісити тісто й тонко його розкачати. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Пшеничне борошно
|500 г
|Вода
|250 мл
|Соняшникова олія
|30 мл
|Сіль
|5 г
|Гірчиця
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте борошно в глибоку миску. Додайте теплу воду, гірчицю, соняшникову олію та сіль. Замісіть гладке й пружне тісто та вимішуйте його протягом 10–15 хвилин. Накрийте рушником і залиште на 30 хвилин.
Крок 2
Присипте робочу поверхню борошном. Сформуйте з тіста довгий валик і розділіть його на 10 однакових частин.
Крок 3
Розкачайте кожен шматочок у дуже тонкий пласт завтовшки приблизно 1 мм.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Добре розігрійте суху сковороду без олії. Викладайте лаваші по одному й обсмажуйте приблизно 1–1,5 хвилини з першого боку та 30 секунд із другого.
Крок 5
Готові лаваші складайте один на одного й накривайте чистим рушником, щоб вони залишалися м’якими та не пересихали.