Лавровий лист додає домашнім заготівлям характерного аромату

Лавровий лист надає домашній консервації характерного аромату, проте його надлишок може зіпсувати смак маринаду. Щоб огірки, помідори та інші овочі в банках вийшли смачними, важливо не переборщити з цією пряністю. Скільки її додавати, розповідає 24 Канал.

Скільки лаврового листя додавати до консервації?

Для літрової банки достатньо одного сухого лаврового листка. Якщо він невеликий або ви любите насиченіший аромат, можна покласти два. На трилітрову банку знадобиться два-три листки.

Свіже лаврове листя має сильніший аромат, ніж сушене, тому його потрібно менше.

Не варто ламати лаврове листя перед додаванням у банку: його шматочки складніше прибрати, до того ж вони швидше віддають маринаду свій насичений смак.

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