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Є універсальний варіант, який підходить для всіх грибів – білих, маслюків, опеньків, лисичок і навіть печериць

Для заготівлі грибів на зиму не обов’язково робити окремий маринад для кожного виду. Можна скористатися універсальним рецептом, який підходить для білих грибів, маслюків, опеньків, лисичок і навіть печериць. ТСН розповідає, як приготувати маринад для всіх видів грибів. Що потрібно для маринаду? Кількість інгредієнтів розрахована на 1 літр води: 1 столова ложка солі з гіркою;

2 столові ложки цукру;

100 мл оцту 9%;

4–5 горошин чорного перцю;

3 лаврових листки;

2 бутони гвоздики за бажанням;

1 чайна ложка гірчичного насіння;

3 зубчики часнику;

шматочок кропової парасольки або кілька зерен кропу. Як замаринувати гриби? Підготуйте гриби. Очистьте, промийте та наріжте великі гриби шматочками. Відваріть їх у підсоленій воді протягом 15 хвилин. Точний час варіння може відрізнятися залежно від виду. У процесі знімайте піну та наприкінці відкиньте гриби на друшляк. Приготуйте маринад. У каструлі доведіть до кипіння 1 літр води, додайте сіль, цукор і спеції. Проваріть усе 5 хвилин, щоб розкрився аромат приправ. Наприкінці влийте оцет – це завершальний етап приготування маринаду. Поєднайте гриби з маринадом. Покладіть варені гриби у гарячий маринад і поваріть ще 10 хвилин. Якщо любите більш пікантний смак, можна додати трохи чорного чи духмяного перцю. Розкладіть по банках. Стерилізуйте банки, обережно розкладіть у них гриби та залийте маринадом. Щільно закрийте кришками, переверніть догори дном, загорніть у рушник і залиште до повного охолодження.

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