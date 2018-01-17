Легенда світового боксу Менні Пак'яо хоче битися із українцем Василем Ломаченком

СпортКатерина Чурилова, сьогодні, 15:183820

До теми

Легенда світового боксу Менні Пак'яо хоче битися із українцем Василем Ломаченком
фото колаж ABS-CBN News
Менні Пак'яо та Василь Ломаченко

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо веде перемовини про бій з чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком. Про це заявив сам Пак`яо в інтерв`ю ABS – CBN, пише «Українська правда».

«Нині проводяться переговори про поєдинок проти лідера рейтингу P4P Василя Ломаченка. Поки ми обговорюємо ліміт ваги», – заявив боксер.

Зазначимо, що Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Пак`яо останні поєдинки провів в ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг).

Однак, у таборі філіппінця вже заявляли, що не будуть битися нижче напівсередньої ваги (до 63,5 кг).

Також Менні наголосив, що не збирається йти на пенсію і сумує за рингом.У своєму останньому бою за титул чемпіона світу Пак`яо за очками програв австралійцю Джеффу Хорну.

Василь Ломаченко у грудні 2017 року технічним нокаутом здолав Гільєрмо Рігондо.

39-річний філіппінський професійний боксер Еммануель Дапідран «Менні» Пак'яо – перший і наразі єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. «Боксер 2006 року», «Боксер 2008 року», «Боксер 2009 року» і «Боксер десятиліття» за версією Асоціації журналістів, які пишуть про бокс.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Український боксер Василь Ломаченко отримав нагороду імені Мухаммеда Алі ZAXID.NET
Боксер із ПАР відправив суперника в нокаут за 11 секунд і встановив світовий рекорд ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук