Легенда світового боксу Менні Пак'яо хоче битися із українцем Василем Ломаченком

Менні Пак'яо та Василь Ломаченко

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо веде перемовини про бій з чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком. Про це заявив сам Пак`яо в інтерв`ю ABS – CBN, пише «Українська правда».

«Нині проводяться переговори про поєдинок проти лідера рейтингу P4P Василя Ломаченка. Поки ми обговорюємо ліміт ваги», – заявив боксер.

Зазначимо, що Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Пак`яо останні поєдинки провів в ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг).

Однак, у таборі філіппінця вже заявляли, що не будуть битися нижче напівсередньої ваги (до 63,5 кг).

Також Менні наголосив, що не збирається йти на пенсію і сумує за рингом.У своєму останньому бою за титул чемпіона світу Пак`яо за очками програв австралійцю Джеффу Хорну.

Василь Ломаченко у грудні 2017 року технічним нокаутом здолав Гільєрмо Рігондо.

39-річний філіппінський професійний боксер Еммануель Дапідран «Менні» Пак'яо – перший і наразі єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. «Боксер 2006 року», «Боксер 2008 року», «Боксер 2009 року» і «Боксер десятиліття» за версією Асоціації журналістів, які пишуть про бокс.