Легендарний Ляпис 98 дасть концерт у Львові

9 червня о 19:00 на території FESTrepublic відбудеться концерт гурту «Ляпис 98».

На концерті шанувальники гурту зможуть почути усі хіти 90-х і початку 2000-х. Тому організатори запрошують усіх до FESTrepublic на вибуховий концерт вашого улюбленого Ляпис 98.

«Усі хіти 90-х і початку 2000-х – за один божевільний вечір! Таке не пропускають. За зайвий квиток на подію такого штибу дехто, подейкують, готовий віддати останнє. Ми ж пропонуємо замовити квитки без непотрібних жертв та за кращою ціною – вже сьогодні!», – зазначають організатори.

Як відомо, Ляпис 98 – проєкт Сергія Михалка. Музиканти виконують старі хіти панк-рок-гурту «Ляписа Трубецкой» 1990-х і початку 2000-х років.

Концерт відбудеться з дотриманням карантинних вимог – кількість квитків обмежена: квитки можна замовити на Concert.ua.