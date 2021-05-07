На вихідні у філармонії звучатимуть і класика, і естрада

Після карантину Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика знову розпочинає концерти офлайн. Львів’яни і гості міста знову можуть насолоджуватися музикою наживо. Найближчими вихідними у філармонії відбудеться чотири цікавих події.

Віртуозний вечір подвійних квартетів

8 травня 2021, 17:00

Солісти камерного оркестру «Віртуози Львова» запрошують на концерт, у якому прозвучить камерна музика Мендельсона, Шуберта та Чайковського.

Усі твори цих композиторів мають той самий «секретний інгредієнт», завдяки якому їх музика завжди легко знаходить дорогу до глядачів.

Програма:

Фелікс Мендельсон. Струнний октет Мі-бемоль мажор. Виконують: Андрій Кушнір (скрипка), Ірина Дахній (скрипка), Ганна Костенко (скрипка), Володимир Бойчук (альт), Дмитро Іглін (альт), Микола Миколик (віолончель), Олександр Мізюк (контрабас)

Франц Шуберт. Анданте з Тріо №2, тв. 100. Виконують: Володимир Дуда (скрипка), Юрій Дуда (фортепіано), Оксана Литвиненко (віолончель)

Петро Чайковський. Струнний секстет «Сувенір з Флоренції», тв. 70. Виконують: Володимир Дуда (скрипка), Жанна Бервецька (скрипка), Володимир Бойчук (альт), Оксана Вуїв (альт), Микола Околович (віолончель), Зоряна Вовк (віолончель).

Pro et Contra. Scrivo in vento

8 травня 2021, 20:00

Подія із концертної серії «Pro et Contra. Сцена нової музики». У програмі аванґардні твори для флейти соло, написані в період 1958-1993 років. В цей час композитори та виконавці почали активно розширювати «словниковий запас» інструментів, і флейта не стала винятком. Тому з’явився цілий ряд нових виконавських технік, які дозволили композиторам писати флейтову музику зовсім нового виду експресії. Прозвучать вони у виконанні відомої львівської флейтистки Наталії Кожушко.

Програма:

Браян Фернейгоу. Cassandra’s dream song (Пісня сну Кассандри)

Лучано Беріо. Sequenza 1 (Секвенція 1)

Сальваторе Шьярріно. Canzona di rangraziamente (Канцона подяк)

Еліот Картер. Scrivo in vento

Тору Такеміцу. Itinerant (Мандрівник)

Кристобаль Альфтер. Debla

Петеріс Васкс. Landscape with birds (Пейзаж з птахами)

Пшеничне перевесло

9 травня 2021, 16:00, Камерна сцена

Пісні Ігоря Білозора прозвучать у концертній програмі «Пшеничне перевесло» у виконанні народного артиста України Мар’яна Шуневича, заслуженої артистки України Маріанни Лаби та солістів – Анастасії Чубінської та Олександра Загороднюка.

Програма:

Від Бога наша пісня, сл. М.Ткача, муз. І. Білозіра

Перший сніг, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра

Перейди дорогу, cл.Міщенка,муз.І.Білозіра

Квіти у росі, сл. і муз. І. Білозіра

Не сип мила скла, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра

Весільний марш, сл. Б. Стельмаха, муз І. Білозіра

Ніби вчора, сл. П. Запотічного, муз. І. Білозіра

Розпитаю про любов, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра

У долі своя весна, сл. Ю. Рибчинського, муз. В. Івасюка

Парафраз саксофона соло на пісню І. Білозіра “Розпитаю про любов”

Світлиця, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра

Пшеничне перевесло, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра

Многая літа, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра

До дня матері

9 травня 2021, 18:00

Для усіх матерів на сцені філармонії виступлять «Високий Замок», Ladies’ TRIO, Анастасія та Микола Корнутяки, Василь Понайда, РоНіка та вокальний ансамбль «Квіти».