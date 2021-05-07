До теми
Після карантину Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика знову розпочинає концерти офлайн. Львів’яни і гості міста знову можуть насолоджуватися музикою наживо. Найближчими вихідними у філармонії відбудеться чотири цікавих події.
Віртуозний вечір подвійних квартетів
8 травня 2021, 17:00
Солісти камерного оркестру «Віртуози Львова» запрошують на концерт, у якому прозвучить камерна музика Мендельсона, Шуберта та Чайковського.
Усі твори цих композиторів мають той самий «секретний інгредієнт», завдяки якому їх музика завжди легко знаходить дорогу до глядачів.
Програма:
- Фелікс Мендельсон. Струнний октет Мі-бемоль мажор. Виконують: Андрій Кушнір (скрипка), Ірина Дахній (скрипка), Ганна Костенко (скрипка), Володимир Бойчук (альт), Дмитро Іглін (альт), Микола Миколик (віолончель), Олександр Мізюк (контрабас)
- Франц Шуберт. Анданте з Тріо №2, тв. 100. Виконують: Володимир Дуда (скрипка), Юрій Дуда (фортепіано), Оксана Литвиненко (віолончель)
- Петро Чайковський. Струнний секстет «Сувенір з Флоренції», тв. 70. Виконують: Володимир Дуда (скрипка), Жанна Бервецька (скрипка), Володимир Бойчук (альт), Оксана Вуїв (альт), Микола Околович (віолончель), Зоряна Вовк (віолончель).
Pro et Contra. Scrivo in vento
8 травня 2021, 20:00
Подія із концертної серії «Pro et Contra. Сцена нової музики». У програмі аванґардні твори для флейти соло, написані в період 1958-1993 років. В цей час композитори та виконавці почали активно розширювати «словниковий запас» інструментів, і флейта не стала винятком. Тому з’явився цілий ряд нових виконавських технік, які дозволили композиторам писати флейтову музику зовсім нового виду експресії. Прозвучать вони у виконанні відомої львівської флейтистки Наталії Кожушко.
Програма:
- Браян Фернейгоу. Cassandra’s dream song (Пісня сну Кассандри)
- Лучано Беріо. Sequenza 1 (Секвенція 1)
- Сальваторе Шьярріно. Canzona di rangraziamente (Канцона подяк)
- Еліот Картер. Scrivo in vento
- Тору Такеміцу. Itinerant (Мандрівник)
- Кристобаль Альфтер. Debla
- Петеріс Васкс. Landscape with birds (Пейзаж з птахами)
Пшеничне перевесло
9 травня 2021, 16:00, Камерна сцена
Пісні Ігоря Білозора прозвучать у концертній програмі «Пшеничне перевесло» у виконанні народного артиста України Мар’яна Шуневича, заслуженої артистки України Маріанни Лаби та солістів – Анастасії Чубінської та Олександра Загороднюка.
Програма:
- Від Бога наша пісня, сл. М.Ткача, муз. І. Білозіра
- Перший сніг, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра
- Перейди дорогу, cл.Міщенка,муз.І.Білозіра
- Квіти у росі, сл. і муз. І. Білозіра
- Не сип мила скла, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра
- Весільний марш, сл. Б. Стельмаха, муз І. Білозіра
- Ніби вчора, сл. П. Запотічного, муз. І. Білозіра
- Розпитаю про любов, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра
- У долі своя весна, сл. Ю. Рибчинського, муз. В. Івасюка
- Парафраз саксофона соло на пісню І. Білозіра “Розпитаю про любов”
- Світлиця, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра
- Пшеничне перевесло, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра
- Многая літа, сл. Б. Стельмаха, муз. І. Білозіра
До дня матері
9 травня 2021, 18:00
Для усіх матерів на сцені філармонії виступлять «Високий Замок», Ladies’ TRIO, Анастасія та Микола Корнутяки, Василь Понайда, РоНіка та вокальний ансамбль «Квіти».