«Терція» вчергове довела, що завжди відкрита до експериментів

Cпівачка Olvia разом із легендарною вокальною формацією «Піккардійська терція» презентували нову пісню та відео «Бізони».

Автором музики є відомий український музикант John Вass, який є автором проектів «Є» 1995 та 2003 років, учасник груп «Клуб шанувальників чаю», «Мертвий півень».

Ідея пісні з’явилась у нього після відео на Youtube з Канади, де старший чоловік українською скликав бізонів на обід. Згодом виявилось, що це – Тарас Казна (Казнистий), фермер, філософ та поет, який, на жаль, помер у 2016 році.

Згодом канадські бізони поєдналися в одній пісні із Карпатами, які для Olvia є місцем сили та натхнення.

«Піккардійська терція» надала композиції потужного звучання, об’єму та багатовимірності. Її художній керівник Володимир Якимець брав активну участь у аранжуванні, зведенні та мастерингу пісні. А загалом група, що скоро відзначить своє 30-ліття, вчергове довела, що завжди відкрита до експериментів та готова підставити плече молодим виконавцям.

Olvia (Ольга Баландюх) є учасницею талант-шоу «Голос країни», Молодої опери Ukraine-Terra Incognita), міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez XX. Співачка, яка за освітою є також художницею, сама змонтувала відео (зйомки - Марко Сабельфельд).

Автором музики є John Bass

Це вже четверта спільна пісня, яку Olvia та Джон записали разом.

У попередній, «Гінкго білоба», співав соліст «Терції» Ярослав Нудик. Тепер ціла вокальна формація разом з Olvia презентувала енергійну та настроєву композицію.

Фото: Марко Сабельфельд