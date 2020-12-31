Новий рік та Різдво у Львові.

Хороша та різна музика є важливою складовою свят. ZAXID.NET вирішив поцікавитись, що нового зробили львівські музиканти цієї зими. Звичайно, переважни більшість напередодні Нового року оприлюднила пісні, що так чи інакше стосуються зимових свят. Проте є різні підходи. Розповідаємо.

Кардинально підійшли до колядки «Свята ніч» музикант та режисер Олександр Фразе-Фразенко та оперна співачка Наталія Степаняк. Мікс традицій та сучасності, ліричного оперного голосу та хіп-хопу дали несподівані та цікаві результаті. «Для цього біта я засемплував спів своєї прапрабабці Антоніни Фразенко», — розповів Фразе-Фразенко.

Співачка Оксана Муха презентувала різдвяну «Колискову». Переможниця телепроекту «Голос країни-9» представила сучасну колядку на музику соліста «Піккардійської терції» Ярослава Нудика.

Соломія Чубай записала пісню «Світло Різдва». Вона присвятила цю сучасну колядку тим, хто мріяв чи мріє про щасливе Різдво у сім'ї, тим у кого не було тата або мами поряд, сім'ям особливих дітей.

Гурт «Шосте Чуття» у композиції «Новорічний Бум» наполягає, що до усіх ситуацій в житті треба підхоити з гарним настроєм і класною піснею. Музиканти вірять, що у новорічні свята відбуваються дива.

Tabakov разом з своїми учнями записав пісню «Щасливе Різдво». Ця сучасна колядка є частиною мюзиклу «Фабрика Санти».

Гурт Bozhyk Duo презентує «Різдво Разом». Це авторська композиція, яку скрипаль Олександр Божик записав разом з дружиною Юлією.

Макс пташник & morphom пропонує подивитись на новий рік оптимістично, залишивши усе погане в 2020-му. Композиція «Всратий 2020» є бадьорим репчиком на святкову тему.

Але є й такі виконавці, хто потрапив під вплив напрочуд теплої зими. І поки більшість співає про ялинку, дехто оспівує зовсім інші рослини.

Так співачка Olvia випустила кліп «Ґінкго білоба». Вона заспівала разом із солістом легендарної вокальної формації «Піккардійська терція» Ярославом Нудиком. Героїня співачки існує у вигаданому світі, де панує диво-дерево ґінкго білоба. Намалювала цей світ відома львівська художниця Леся Квик. Автор музики – John Bass.

Для учасниці «Голосу країни»-2020 це уже третій кліп, а от фолк-гурт YAGÓDY випустив своє перше відео «Калина Малина». Тема аж ніяк не святкова. Але драйвове виконання давньої української пісні завжди є доречним.