Гурт YAGÓDY під час зйомок кліпу

У п'ятницю, 25 грудня, у Центрі Довженка дебютував гурт YAGÓDY з відеокліпом «Калина-малина». Роботу створили разом з продакшном BigBird Films, режисеркою Тоні Моро та оператором Дмитром Мислінчуком.

Учасниці гурту Зоряна Дибовська, Софія Лешишак та Валерія Мочарська є професійними актрисами, свою творчість позиціонують як музично-театральний проект. Колектив виступає у жанрах «етно-драми» та театрального перформансу. З гуртом також працюють бас-гітарист Вадим Войтович і запрошені барабанщики та акордеоністки.

YAGÓDY популяризують українську народну пісню завдяки балканським та іншим екзотичним мотивам. Дівчата використовують акордеон, джембе, тамбурин, тибетську чашу та дримбу, що роблять звук неповторним. Також до їхнього репертуару входять пісні болгарською, македонською, сербською, білоруською та румунською мовами.

В основі кліпу лягла пісня «Калина-малина» – українська народна пісня, сюжет якої розповідає про тугу, війну та кохання. Пісня поширена по всій Україні, була записана у багатьох регіонах, зокрема у Дніпропетровській, Київській та Полтавській областях.

Раніше її використовували як традиційний обряд, коли проводжали хлопців в армію.

Спершу планували створити кліп на іншу пісню, та в процесі обрали композицію «Калина-малина». Зйомки відбулися наприкінці осені. Команда виділила два дні на пошук локації для відеокліпу. Моніторинг був по всій Львівській області через Google Maps. Після того як обрали напрямок, вирушили оглянути місцевість наживо, поїздка тривала майже 6 годин.

«Ми хотіли знайти таке місце, де буде і чорнозем, і зелені колосся. А ще відчуття абсолютної відірваності від цивілізації та показано масштаби краси української природи», – поділились учасники гурту YAGÓDY під час прем'єри.

За словами режисерки Тоні Моро фокус у картині зробили саме на емоціях: «Хотіла зробити щось цікаве. Я придумала історію кохання дівчини, яка хоче відсторонитися від переживань та страждань, бо розуміє, що має йти далі. Але ці емоції достатньо довго тримають. Нашу героїню постійно кидає між реальністю та спогадами. Вона ототожнюється з усіма жінками, які переживали подібні почуття».

Головною героїнею кліпу стала акторка Театру Лесі Українки Ісабель Меркулова.

У кліпі зображено багато символічних моментів: кольори неба - реальність та минуле; білизна, як сторінка життя, на якій проявляються листи від коханого. Основою листа стало романтичне послання композитора Бетховена до своєї коханої.

«Мені дуже імпонує увага гурту до автентичного українського фольклору. Чудове виконання, проживання пісні, драматургічність образів. Кліп передає потужну енергетику любовної драми, навіть трагедії…», – поділилася враженнями гостя Наталя Тихолоз.

Нагадаємо, що гурт YAGÓDY створений у червні 2016 року під керівництвом актриси Зоряни Дибовської, яка на той час була викладачкою сценічної мови. 2020 року гурт дебютував з однойменним альбомом «YAGÓDY», який налічує 10 треків, над ним працювали майже 4 роки.

Учасниці групи планують випустити ще один кліп у березні 2021 року. Назву пісні поки тримають в таємниці.