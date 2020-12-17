Скріншот з кліпу

У четвер, 17 грудня, «Океан Ельзи» випустив новий кліп на пісню «Тримай». Це вже другий синґл групи для майбутнього, десятого, повноформатного альбому.

Лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук, автор музики і слів нової композиції, написав її ще у лютому цього року, до початку всіх карантинів і обмежень. І доволі швидко, буквально за дві - три репетиції музиканти зробили її демо. А тоді почався студійний запис, участь у якому взяли всі музиканти групи. До роботи також залучили оркестр «Віртуози Києва».

Режисером кліпу став Андрій Кириллов. У відео ми бачимо наречену-втікачку на вулицях нічного Києва. Її зіграла актриса Київського молодого театру Фатіма Горбенко. Глядачі могли бачити її у фільмі «Полон» та телесеріалах. Героїня приходить до свого першого кохання, що працює кухарем. Його зіграв актор театру на Подолі Василь Кухарський («Толока»).

Далі перед нами розгортаються сцени погоні, переслідування закоханої пари поліцією і після пізнаваних київських краєвидів ми бачимо засмученого Вакарчука, що роздивляється фото героїв історії з написом missing.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук анонсував всеукраїнський тур із новим камерним проектом «Оранжерея».