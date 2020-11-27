«Почав писати вірші на соціально-політичну тематику, раніше такого за собою не помічав».

Святослав Вакарчук анонсував концертний тур із новим проектом

«Океан Ельзи» презентував кліп на пісню «Знову». Відео з’явилось на офіційний сторінках групи у соцмережах та Youtube-каналі гурту.

Автором слів та музики до композиції «Знову» є Святослав Вакарчук. Режисер відео – Олександр Коршак. Над піснею також працювали Мілош Єліч (гітара, електрогітара, фортепіано, синтезатор), Денис Дудко (сологітара).

Вона стала першою композицією нового музичного проекту «Оранжерея». Проект «Оранжерея» на своїй сторінці у Facebook анонсував лідер групи Святослав Вакарчук.

«Останні місяці у нас іде дуже активний творчий процес: ми працюємо над альбомом “Океан Ельзи” і маємо нової музики вже не на одну платівку! Одного дня, працюючи в студії, я подумав: а чому б, поки готуємо новий альбом та великий тур ОЕ, не зробити окремий музичний проект і показати вам нові пісні так, як ми грали б їх не на великому стадіоні, а будучи вуличними музикантами? Так і народилась ідея мого нового проекту. Ми назвали його “Оранжерея”», – написав Вакарчук.

У цьому проекті Мілош Єліч (клавішник ОЕ) і Денис Дудко (бас-гитарист ОЕ) гратимуть на акустичних гітарах, Денис Глінін на акустичних ударних інструментах та перкусії, а сам Святослав Вакарчук обіцяє, що гратиме на мелотроні. Також група планує додати жіночий вокал та залучити інших музикантів.

З проектом «Оранжерея» «Океан Ельзи» планує вирушити у тур Україною. До програми концертів увійдуть декілька нових пісень, а також, за словами Вакарчука, «домашні» версії пісень «Океану Ельзи».

«Останній рік створив такі умови, коли справжню енергію ми отримуємо не на великих концертних чи розважальних аренах, а в затишному колі найближчих людей. Таким за настроєм ми і бачимо цей проект», – вважає Вакарчук.

Концерт у Львові заплановано на 29 березня 2021 року.