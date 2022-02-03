Співак має нагороди «Греммі», «Оскар», «Золотий глобус», «Тоні», «Еммі»

Міжнародний музичний фестиваль Leopolis Jazz Fest оголосив першого хедлайнера. Ним став John Legend, який виступить у Львові 26 червня на головній сцені.

Американський співак, автор пісень та актор має у своєму активі 12 премій «Греммі», «Оскар» (з пісню «Glory» до фільму «Сельма»), «Золотий глобус», «Тоні», «Еммі» та інші.

John Legend випустив сім популярних альбомів за свою кар'єру, а його пісня «All Of Me» – одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

Незважаючи на зазначену в його спадкоємність з майстрами ритм-енд-блюзу попередніх поколінь, виконавець не цурається хіп-хопових впливів.

Нагадємо, що у 2022 році Leopolis Jazz Fest пройде 24-28 червня.