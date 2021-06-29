Leopolis Jazz Fest зібрав дві сотні музикантів із США, Ізраїлю, Данії, Британії, Італії, Іспанії і не тільки. Подія стала свого роду унікальною для України, адже відвідувачів тестували на коронавірус. А ті, хто отримав негативний результат, могли безпечно насолоджуватися музикою. Хоча через карантинні обмеження деякі заходи все ж довелося скасувати. Однак фестиваль все одно був сповнений традиціями: подія охопила три сцени в центрі міста, майстер-класи від відомих виконавців і вуличну музику. Фестиваль тривав 5 днів.

Стартував Leopolis Jazz Fest у четвер, 24 червня. І впродовж майже тижня львів'яни й гості міста могли насолоджуватися музикою знаменитих хедлайнерів та українських виконавців. 5 днів фестивалю, 200 виконавців із 18 країн світу. Саме таким був Leopolis Jazz Fest 2021.

«Я би дуже хотів, щоби цей фестиваль став початком якогось першого вільного подиху, щоби виходити поступово з цієї кризи», – каже арт-директор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.

«Коли зірки світу є у Львові, і Львів стає на тиждень часу столицею світового джазу, ви ж розумієте, в цьому році такої атракції ніде немає», – вважає міський голова Львова Андрій Садовий.

Цьогоріч фестиваль був ювілейним – десятим. Тож до Львова на честь подвійного свята з'їхалися всесвітньо відомі виконавці. Серед них, наприклад, британський співак SEAL. Також своїми вміннями і чуттям музики ділився віртуозний американський трубач і композитор Вінтон Марсаліс. Leopolis Jazz Fest – неабияке свято і для українських виконавців, адже вони також можуть переймати досвід іноземних колег. До слова, в останній день фестивалю у День Конституції, 28 червня, всі сцени відкривали саме українські музиканти.

«Це непростий концерт, це мрія, якій вже 24 роки. Тому що, коли мені було 16, я мріяв тільки про одне: стати джазменом. Цікавий день. Ніби знову мені 16, я займався весь день у готелі. Такого не було зі мною вже дуже давно», – каже соліст проекту Pianoбой Дмитро Шуров.

Цьогоріч фестиваль був особливим: більшість відвідувачів тестували на коронавірус. Але поціновувачів джазу ця не надто приємна процедура не спиняла.

«Як завжди, шикарно! Дуже подобається, все нормально. Ми не очікували нічого випадкового і поганого! Все the best!» – ділиться враженнями відвідувач фестивалю пан Михайло.

«Я, як і всі, спрагла до реальних лайф-івентів насправді. І це є місце зустрічі хорошої музики і прекрасних друзів. Тому я завжди рада тут бути», – додає відвідувачка події Олена.

«Вечірні концерти в парку слухає близько 10 тисяч людей. Крім того, є площа Ринок і Палац Потоцьких, куди приходять люди. Загалом, вважаємо, що через фестиваль у нормальні роки проходить близько ста тисяч людей. Зараз, я думаю, це, мабуть, 40 тисяч», – розповіла виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.

Організатори одразу ж почали підготовку до наступного фестивалю, який відбудеться вже у 2022 році. Відомо, що вже є виконавці, які погодилися приїхати наступного року на Leopolis Jazz Fest. Однак імена хедлайнерів поки що тримають у таємниці.

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