У Львові розпочався джазовий Leopolis Jazz Fest. Масштабний фестиваль традиційно охопить кілька локацій у центрі – буде вулична музика, джаз-бус та майстер-класи.

До Львова уже з'їхалися джазмени з різних країн світу. Вони виступатимуть у четвер та наступні чотири дні. Однак, щоб послухати їх у партері чи в пікніковій зоні, треба буде дотримуватися суворих карантинних правил.

Відвідувачів тестують на коронавірус, і, попри негативний результат, доведеться весь час перебувати у масці. На локаціях – лише безготівковий розрахунок.

Чотириразовий володар Греммі Seal, американський мультиінструменталіст Камасі Вашингтон, джазовий оркестр Лінкольн-центру на чолі з Вінтоном Марсалісом, шведський Ян Лундгрен і наш український Pianoboy. Усі гратимуть для львів'ян і гостей міста аж до понеділка.

Для львів’ян і гостей міста це чудова нагода відпочити під джазову музику (хоч і з карантинними обмеженнями), для музикантів – обмінятися досвідом і відкрити для себе Львів.

До спекотного літнього четверга дуже пасує музика квартету Марти Вайджік. Мов ковток свіжої води. Саме цей польський квартет відкриває сцену на площі Ринок. На цій же локації упродовж п’яти днів прозвучать виступи й інших виконавців – вони приїхали до Львова з Австрії, Іспанії, Люксембургу, Литви, Франції, Швеції та інших країн.

Тут, а ще у дворі Палацу Потоцьких та на сцені імені Едді Рознера у Парку культури львів’яни музикуватимуть аж до понеділка. Leopolis Jazz Fest відбувається після річної перерви. І на цей фестиваль тут справді чекали.

«Дуже сумували! Ми їздимо...Ми не були тільки на першому. І тому зараз приїхали, я бачу знайомі обличчя, фотографів, просто відвідувачів. Ну, як у свою сім'ю повернувся», – ділиться враженнями відвідувачка Тетяна.

Три сцени, а також вуличні майданчики й джаз-бус зберуть понад 200 музикантів із 18 країн світу. Так Львів вкотре підтвердить свій знаменитий статус міста не лише кави, а й джазу.

«Для Львова джаз – це як кисень. І коли з'явилося вікно можливостей, ми однозначно прийняли рішення, що джаз буде в цьому році. Ми дійсно дуже серйозно готувалися, і ви сьогодні бачите тільки маленьку верхівочку цього айсберга з точки зору безпеки, з точки зору порядку», – додає міський голова Львова Андрій Садовий.

А «за кулісами» – справді значна підготовка. Адже це перше таке масштабне дійство в Україні в умовах пандемії. Тож відвідувачів тестують на коронавірус.

«Зараз ми розуміємо ще більше, як це складно. І, мабуть, ще один раз пережити такий стрес неможливо. Тому, я сподіваюся, що в майбутньому все буде проходити у більш плановому порядку», – додає виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.

Тим, хто почувається добре і має негативний результат тесту, пощастить послухати джазменів світового рівня.

«Перший день буде у нас дуже важливим, тому що цей день відкривають ізраїльські музиканти. Стали переможцями великого конкурсу, ви вже знаєте – LetterOne [RISING STARS Jazz Award (European edition)], ми їх представляємо три роки поспіль. Це квартет Ітамара Борохова. Це дуже красива програма», – пояснює артдиректор фестивалю Олексій Коган.

Ітамар Борохов почав грати на трубі з одинадцяти років. У 2007 році переїхав до Нью-Йорка задля навчання в New School. Гостей фестивалю, каже, порадують різною музикою.

«Буде щось із наших ранніх записів, також заграємо і нову музику, це, мабуть, буде перше публічне виконання. Я сподіваюся, ми зможемо передати посил любові, єдності та свободи. І добрий час. Ми потребуємо гарно проведеного часу», – ділиться перед виступом деталями Ітамар Борохов.

А вже завтра на сцену імені Едді Рознера вийде всесвітньо відомий британський співак, володар чотирьох премій Греммі Seal. За свою видатну кар'єру, яка налічує понад два десятиліття, він зосередився на творчому прагненні: висловити любов через пісню. І цей посил привіз зі собою до Львова.

«Люди звикли питати: коли ти почав співати? А для мене це було дивне питання. Бо це наче б я спитав у вас, а коли ви почали дихати. Знаєте, не можу пригадати часу, коли я не співав. Я не можу пригадати часу, коли музика НЕ була частиною мого життя. Тож коли ви запитаєте мене, «що для тебе музика?», музика — це все!», – розповідає виконавець SEAL.

У четвер, а ще у суботу, неділю та понеділок можна слухати видатних джазменів у різних локаціях. Якщо не встигли придбати квитки до партеру у парку культури, можна завітати на три пікнікові зони обабіч. Концерти триватимуть і в середмісті.

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