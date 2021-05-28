Фестиваль Leopolis Jazz Fest оголосив програму головної сцени, сцени імені Едді Рознера. Саме тут традиційно виступатимуть хедлайнери фестивалю. Нагадаємо, що фестиваль відбудеться з 24 до 28 червня. Нагадаємо, що потрапити на фестивальні локації можна буде лише із негативним Covid-тестом, який робитимуть біля локацій заходу мобільні бригади.

Продаж квитків на Leopolis Jazz Fest 2021 відкриється 31 травня о 10:00.

Програма:

24 червня

19:00 – Itamar Borochov, Ізраїль

У лютому 2021 року ізраїльський джазовий трубач Ітамар Борохов став лауреатом премії LetterOne Rising Stars Jazz Award. Він народився у 1984 році в Тель-Авіві. Його батько – композитор, аранжувальник, гітарист та дослідник історичних коренів ізраїльської музики.

Ітамар почав грати джаз в 11 років. Музичні критики пишуть, що на його «впевнений, але замислений, теплий повітряний тон» мав вплив Бен Вебстер. Ітамар переїхав до Нью-Йорку. Він випустив два альбоми «Boomerang» (2016) і «Blue Nights» (2019). Останній отримав широке визнання критиків.

The Jerusalem Post пише: «Скрізь він демонструє ретельний баланс між технічними можливостями джазової труби та створенням східних мелодій».

21:00 – Harold Lopez-Nussa, Куба

37-річний піаніст Гарольд Лопес-Нусс належить до цілої плеяди видатних піаністів, яких Куба подарувала світові: починаючи від його дядька Ернана Лопеса-Нусса або Гонсало Рубалькаба тощо. Батько Гарольда – відомий барабанщик, а покійна мати Майра Торрес була викладачкою фортепіано.

Із 8 років він вчився як класичний піаніст. У віці 22-х років Гарольд завоював перше місце серед сольних піаністів на швейцарському джазовому фестивалі в Монтре. Сьогодні на рахунку Гарольда з десяток сольних студійних робіт та понад сотня концертних колаборацій. У мелодіях Лопеса-Нусса переплелися багато стилів.

Незважаючи на світову популярність, піаніст досі живе в Гавані, де він народився та виріс.

25 червня

19:00 – Kathrine Windfeld, Данія

Данська піаністка – переможниця LetterOne Rising Stars Jazz Award 2019. Вона – одна з найяскравіших композиторок та аранжувальниць скандинавського джазу. На початку 2014 року вона заснувала біг-бенд, а за рік випустила альбом Aircraft, який отримав визнання критиків.

Наступний альбом Latency з'явився у березні 2017 року й отримав визнання за межами Скандинавії в провідних музичних журналах. У 2020 році вона випустила третій альбом Orca з Kathrine Windfeld Big Band на Stunt Records.

У вересні цього ж року Катрін вирушила в турне зі шведським Bohuslän Big Band і записала альбом з 8 новими композиціями, спеціально створеними для проекту.

21:00 – Seal, Велика Британія

Всесвітньовідомий британський співак, володар чотирьох премій Греммі.

За свою видатну кар'єру, яка налічує понад два десятиліття, лондонський співак і сонграйтер Seal зосередився на творчому прагненні: висловити любов через пісню. Відомий своїм неповторним хрипким баритоном і здатністю писати хіти, що запам'ятовуються, Seal домігся успіху в багатьох музичних жанрах. Його м'який тембр у хітах Crazy і Kiss from a Rose швидко закріпив за ним статус популярного співака.

Seal продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.

26 червня

19:00 – Jan Lundgren International Project, Швеція

Шведський джазовий піаніст і композитор Ян Лундгрен завдяки своїй видатній техніці й класичній освіті швидко отримав енциклопедичні знання про традиції американського джазового фортепіано й незабаром почав розбиратися у всіх стилях, від раннього до сучасного, джазу.

Піаніст став одним із піонерів процесу відділення європейського джазу від американського і визначив напрям для наступних поколінь музикантів. Його гра поєднує в собі віртуозність, глибоке розуміння форм, типових для європейської класичної музики; використання джерел народної музики; традиції американського джазу та безмежну радість імпровізації.

На сьогодні Лундгрен записав понад 50 альбомів і десятки як сайдмен. Із 2014 року він записується виключно на ACT.

21:00 – Chris Botti, США

Американський трубач та композитор. З моменту виходу його альбому When I Fall In Love (2004) він став одним із найпопулярніших американських інструментальних виконавців. За цією платівкою була низка успішних релізів, і в 2012 році його альбом Impressions отримав Греммі в категорії «Кращий поп-інструментальний альбом». На рахунку Кріса Ботті понад чотири мільйони проданих платівок.

За останні три десятиліття Ботті записувався й виступав із такими зірками, як Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, Леді Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейер, Андреа Бочеллі, Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк Сінатра.

Кріс Ботті перебуває на гастролях в середньому 300 днів на рік та виступає на найпрестижніших майданчиках світу.

27 червня

19:00 – Avishai Cohen Trio, Ізраїль

Ізраїльський джазовий контрабасист, співак та композитор уже бував на Leopolis Jazz Fest. У 2020 році Авішай планував тур 50:50:50. На честь свого 50-річчя він хотів виконати 50 концертів у 50 країнах світу. Один із концертів був запланований на ювілейному фестивалі Leopolis Jazz Fest. Пандемія covid-19 зірвала гастрольний графік музиканта. Авішай провів більшу частину свого 50-річчя вдома, в Ізраїлі, активно створюючи й записуючи музику в своїй власній домашній студії Blue Door Studio, звідки він кілька разів транслював живі виступи.

На фестивалі Авішай Коен представить музику з альбому Arvoles, нові невидані композиції, а також улюблені твори слухачів. Вас чекає неймовірно емоційний виступ і прекрасна взаємодія між музикантами тріо та слухачами.

21:00 – Kamasi Washington, США

40-річний Камасі Вашингтон – американський джазовий музикант, композитор, продюсер та бенд-лідер, головним чином, відомий як теноровий саксофоніст. Співпрацював з різними музикантами: з Гербі Генкоком, Снуп Доггом, Лорін Гілл, Nas, Джорджем Дюком, тощо.

Ідея почати грати з великим оркестром з'явилася у Вашингтона під час запису альбому Джеральда Вілсона «In my time» (2006), в якій йому довелося брати участь. Перший офіційно виданий альбом музиканта – The Epic, вийшов в травні 2015 року та отримав чимало схвальних відгуків критиків.

28 червня

19:00 – Pianoбой, Україна

Проект українського піаніста Дмитра Шурова. У творчому доробку Pianoбой – чотири альбоми та безліч атмосферних хітів: «Родимки», «Шампанські очі», «Полуничне небо», «Ведьма», «Все, що тебе не вбиває» та інші. Дмитро Шуров неодноразово номінувався на музичну премію Yuna та перемагав у категоріях «Найкраща пісня» (2016), «Найкращий дует» (2016, 2018).

21:00 – Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis, США

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis – біг-бенд, у складі якого 15 музикантів на чолі Уінтоном Марсалісом, трубачем та композитором, представником великої музичної родини.

59-річний музикант є другим із шести синів Долорес Фердинанд Марсаліс та Елліса Марсаліса-молодшого, піаніста та вчителя музики. Грі на трубі почав вчитися з 6-ти років, вивчаючи як класичне, так і джазове виконання. В 14 років виконав в супроводі Новоореланського філармонійного оркестру Концерт для труби з оркестром Гайдна, а в 1980 р., вже будучи студентом Джульярдської школи музики, став музикантом ансамблю Арта Блейкі «Jazz Messengers».

В 1981 р. Марсаліс виступає з Хербі Хенкоком, Роном Картером та Тоні Уільямсом і записує свій перший альбом в якості бенд-лідера. Через рік він залишає «Jazz Messengers» і збирає власний квінтет, а в1983 р. – знову співпрацює з Хенкоком, граючи в ансамблі «V.S.O.P.». В тому ж році Марсалісу присуджують премію «Греммі», а на наступний рік – ще дві: вперше в історії одночасно за класичне та джазове виконання. Усього він має 9 «золотих грамофонів». Він уже виступав на Leopolis Jazz Fest.