У четвер, 20 травня, розпочався ювілейний 40-ий міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». 18 днів, 19 концертів, музиканти з різних країн світу, всесвітньо відомі твори та прем’єри прозвучать протягом ювілейного фестивалю. На фестивалі завершиться святкування року Бетховена у філармонії. Також «Віртуози» віддадуть данину пам’яті Мирослава Скорика.



Докладніше про усе найцікавіше ZAXID.NET попросив розповісти генерального директора Львівської філармонії Володимира Сивохіпа. Повну програму фестивалю можна побачити тут.

Володимир Сивохіп

40 років музики

Я думаю, що коли щось відбувається протягом чотирьох десятиліть, то є ознака певної константи. Це значить, що хтось колись щось зробив правильно. Якщо повернутись в історію, то можемо згадати, що у Львові завжди відбувалось дуже багато концертів з хорошими музикантами. Коли я переглядав афіші тих перших концертів, мені просто очі розбігалися від імен зірок.

Коли Україна стала незалежною державою, фестиваль змінив своє літочислення, почавши все з початку. Але коли мав бути 13-й фестиваль, йому, щоб оминути цю цифру, додали втрачені роки.

Мені здається, фестиваль дійшов до свого 40-річчя хорошим ходом. Днями Олег Криса мені сказав, що дуже шкодує про те, що в нього не виходить через графік виступів зіграти на 40-му фестивалі як колись на першому.

Тобто це вже фестиваль не одного покоління. Покоління змінюються, а фестиваль зберігає свої традиції.

Відкриття фестивалю

Ми завжди старалися, щоб до відкриття фестивалю було поставлено якесь велике месійне полотно. Виконували Баха, Бетховена…

Зараз, враховуючи певну камералізацію наших виконавських можливостей, коли ми змушені обмежувати кількість музикантів на сцені, вперше в Україні буде виконана меса найвідомішого чеського композитора доба бароко Яна Дісмаса Зеленки. Це буде своєрідна присвята фестивалю, присвята ювілею. Вона називається символічно: Меса Всіх Святих.

Рік Бетховена

Щороку фестиваль комусь присвячений. Цей фестиваль також буде вшановувати двох геніїв музичного світу. Один з них є класиком, з яким ми пройшли складний пандемічний рік. Йдеться про унікальний, віртуальний та онлайновий рік Людвіга ван Бетховена.

Минулого року, коли стояло питання чи відбудеться взагалі 39-й фестиваль «Віртуози», бо тоді було заборонено все, ми склали програму концертів, які тривали нон-стоп протягом двох днів по упродовж 9 годин на день.

Ми тоді, як і планували, присвятили фестиваль 250-річчю Бетховена. Тоді на сцені могло бути тільки декілька виконавців і ми виконували тільки його камерні твори. Це все було онлайн, без глядачів, але це вже залишилось в історії.



Коли в серпні-вересні уже почались послаблення карантину і на роботу вийшли оркестри, ми почали робити концерти з публікою. І ювілейні концерти, присвячені Бетховену, продовжились. У грудні, коли власне і є день народження Бетховена, ми провели цикл концертів та вже змогли виконати кілька його більших полотен.



От тепер, на 40-му фестивалі, це коло замикається. Спадщина Бетховена є безмежною. На цьому фестивалі буде виконана, зокрема, його скрипкова, остання соната, про яку мало знають. Вона прозвучить в останній день фестивалю у виконанні Соломії Івахів, яка спеціально приїде на фестиваль з США.



Пам’яті Скорика

На 1 червня припадає перша річниця відходу у вічність Мирослава Скорика. І Львівська філармонія за цей рік отримала його ім’я. Зрозуміло, що ми хочемо вшанувати його пам’ять.

Отже, останній тиждень фестивалю майже повністю буде присвячений Мирославові Скорику. Кожна з програм показувати маестро Скорика з різного боку.

1 червня відбудеться концерт духовної музики Скорика та найзнаменитіших східноєвропейських композиторів, з якими він спілкувався (Генрик Миколай Гурецкі, Петеріс Васкс, Арво Пярт). Ця музика буде поєднана в одному концерті й виконають її Софія Соловій на хор «Глорія».

Відомий фортепіанний дует Мирослав Драган та Оксана Рапіта, для яких Скорик писав дуже багато творів, поєднає в одній програмі твори Бетховена та Скорика. А в кінці програми прозвучать відомі джазові парафрази Мирослава Скорика на теми Бетховена.

Квартет «Фенікс» виконає музику Скорика в оточені його українських колег Станковича та Сильвестрова.



І так ми дійдемо до великих симфонічних полотен. Оркестр INSO-Львів виконає інструментальні концерти Мирослава Михайловича. З-за кордону приїдуть ті виконавці, для яких він писав ті твори.



Вже згадана Соломія Івахів також поєднає твори Бетховена та Скорика, зігравши їх скрипкові сонати. Також вона зіграє оригінальну версію його знаменитої «Мелодію».



Завершить фестиваль програма «Життя та смерть». Виконуватимуться твори тих композиторів, які тісно пов’язані з Мирославом Скориком. Наприклад, це Кшиштоф Пендерецький, з яким вони часто спілкувались у Львові.

Найважливішим буде зіставлення творів Сергія Прокоф’єва та Мирослава Скорика. Прокоф’єв був раннім захопленням Скорика, він вивчав його музику як теоретик. Ми вибрали кілька фрагментів з балету «Ромео та Джульєтта». А звідти ми перенесемося у гори та згадаємо про кохання Івана та Марічки. Ми знаємо знаменитий фільм Параджанова, який по суті, відкрив молодого Скорика як композитора. Цей твір Скорик назвав «Гуцульський триптих».

Таким чином ця програма будується на паралелях. І ми закінчуємо фестиваль акордами відходу Івана. Але розуміємо, що доки звучить музика, доти продовжується життя.

Фото Анастасії Іванової