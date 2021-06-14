На найбільшій зоні «Стадіон» розміститься великий світлодіодний екран

Цього року на фестивалі Leopolis Jazz Fest буде три пікнікові зони. Усі вони будуть розташовані у у парку культури ім. Богдана Хмельницького.

На найбільшій зоні «Стадіон» розміститься великий світлодіодний екран, на якому транслюватимуться концерти з головної сцени, зона розваг для дітей, карусель, фуд-корти. Вартість квитка у пікнікову зону «Стадіон» становитиме 50 грн за особу на 1 день. Також можна придбати абонемент на усі 5 днів фестивалю. Всім гостям необхідно буде пройти безкоштовне експрес-тестування на коронавірус.

Пікнікова зона «Київстар» традиційно буде розташована біля нижнього входу до парку, що на вулиці Вітовського. Тут так само можна буде подивитись трансляцію на великому екрані. Квиток коштуватиме 25 грн для того. Кількість місць обмежена.

Пікнікова зона «Старопрамен» буде розташована біля верхнього входу до парку з вулиці Стрийської. На галявині буде облаштована лаунж зона гамаків та великий екран.

Придбати квитки в пікнікові зони можна на сайті фестивалю.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo. Через пандемію X Leopolis Jazz Fest був перенесений з 2020 року на 2021.