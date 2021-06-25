Із п'ятниці, 25 червня, на фестивалі Leopolis Jazz Fest працюватимуть уже три сцени. Так що слухати джаз можна і біля Палацу Потоцьких, і на площі Ринок, і, звісно, на головній сцені Едді Рознера.

Сцена біля Палацу Потоцьких

Misha Mendelenko Organ Quartet (Україна)

Лідер гурту – молодий український гітарист Міша Менделенко.

У 2021 році Міша записав свій дебютний альбом Strange Acquaintances.

Він – переможець міжнародного конкурсі International Music Bridge, де Міша Менделенко отримав гран-прі.

Misha Mendelenko Organ Quartet – це один із небагатьох українських колективів, який працює в традиційному гітарному-органному складі. У музиці квартету об'єднаний бібоп, хард-боп, блюз і багато інших жанрів.

У програмі будуть представлені твори дебютного альбому Міши Менделенко, який складається з авторської музики та аранжувань на джазові стандарти.

Сцена по площі Ринок

Cenk Erdoğan Trio (Туреччина)

Ченк Ердоган – віртуоз безладової гітари і танбура, композитор та аранжувальник, родом зі Стамбула (народився у 1979 році).

Стиль музиканта поєднує різні традиції та культури.

Він є єдиним гітаристом, якого двічі запрошували на всесвітній престижний гітарний фестиваль International Guitar Nights.

У 2014 році він створив перший освітній веб-сайт та почав навчати грі на безладовій гітарі.

До складу тріо входять гітаристи Антуан Боєр (Франція) Самуеліто (Франція) та Лука Стрікагліоні (Італія).

Cenk Erdoğan Trio виконає композиції з альбому Fermata, доповнюючи виступ музикою з попередніх альбомів.

Marc Perrenoud Trio (Швейцарія)

Марк Перрено – неординарний піаніст європейської джазової сцени, що віддає перевагу спадкоємності традицій.

38-річний музикант народився у Берліні.

Його перший джазовий запис був Stream Out у 2006 році.

Marc Perrenoud Trio було засновано 2007 року й за ці роки зіграло близько 400 концертів по всьому світу.

Тріо записало 5 альбомів.

Сцена Едді Рознера

Kathrine Windfeld (Данія)

Переможниця LetterOne Rising Stars Jazz Award 2019 (European Edition) – данська піаністка Катрін Віндфельд, одна з найяскравіших композиторок та аранжувальниць скандинавського джазу.

На початку 2014 року вона заснувала біг-бенд, а за рік випустила альбом Aircraft. Наступний альбом Latency з’явився у березні 2017 року.

У 2020 році вона випустила третій альбом Orca з Kathrine Windfeld Big Band на Stunt Records.

У вересні 2020 року Катрін вирушила в турне зі шведським Bohuslän Big Band і записала альбом з 8 новими композиціями, спеціально створеними для проекту. Альбом вийде восени 2021 року.

Як композитор Катрін працювала з DR Big Band, Bohuslän Big Band і HR Radio Big Band у Франкфурті.

Seal (Велика Британія)

Seal – британський співак, володар трьох премій Греммі. Його повне ім’я – Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, народився він у 1963 році у Лондоні у сім'ї бразильця африканського походження та нігерійкі.

Він втік з дому, як тільки закінчив школу, тому що не хотів бути юристом, як йому наказував батько.

У 1990 році, коли повернувся зі своїх поневірянь, Seal створює мега-хіт «Killer». Творіння Seal і DJ Adamski підірвало тоді всі музичні хіт-паради Великобританії. Вони зуміли обігнати навіть Мадонну.

Пісня «Kiss from a rose» стала саундтреком до відомого фільму «Бетмен назавжди».

Seal продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.

Фото: Leopolis Jazz Fest