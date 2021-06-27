Фестиваль Leopolis Jazz Fest триває. Сьогодні виступатимуть ті музиканти, яких львівські слухачі очікували ще рік тому: як і Кріс Ботті, що виступив вчора, на Leopolis Jazz Fest у 2020 році мали виступити Камасі Вашингтон та Авішай Коен.
Сцена біля Палацу Потоцьких
RvB (Україна)
- RvB (Руки'в Брюки) – український гурт, що грає в стилях американської музики 1940-х — 1960-х рр.
- У їх музиці – синтез багатьох жанрів, серед яких рок-н-рол, ранній ритм-н-блюз, госпел, соул, блюз західного узбережжя, джамп-блюз тощо.
- Колектив існує з 2007 року. Він був створений Олександром Ремезом. Також до складу входять В'ячеслав Краснопольський, Анатолій Ткач, Олексій Філіппенков, Андрій Степанов
- Гурт випустив 7 студійних альбомів.
- У програмі прозвучать як маловідомі, але не менш чудові композиції класики R'n'B, так і авторські композиції музикантів.
Сцена по площі Ринок
Fusion Trio (Україна)
- Fusion Trio грає в стилі ф'южн, органічно поєднуючи елементи джазу, фолку, року, фанку та багатьох інших стилів.
- Олександр Муренко – досвідчений барабанщик, якому підвладна музика будь-яких жанрів,
- Руслан Болатов – молодий піаніст, скрипаль і композитор. Джазова гармонія, складні ритми, фламенко, кримськотатарська музика, ось елементи, які він використовує в своїх композиціях.
- Ігор Закус – бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проєкту Jazz Kolo, один із кращих бас-гітаристів України.
- Ігор Закус народився у Червонограді, протягом тривалого часу жив у Львові, де і заснував свою першу групу.
Ozma (Франція)
- Оzma – квінтет барабанщика Стефана Шарле.
- Перший виступ групи відбувся на Міжнародному джазовому конкурсі в Парижі у 2006 році.
- Колектив зіграв 450 концертів на 4 континентах і в 39 країнах.
- Нещодавно гурт випустив свій сьомий альбом Hyperlapse. Платівку присвячено десяти містам, які музиканти відвідали під час туру 2018 року.
- Ozma поєднує елементи року, фолку та електронної музики. Наприклад, ви зможете почути, як Джон Колтрейн взаємодіє з Rage Against The Machine, Раві Шанкар грає з Pink Floyd або Амон Тобін – з оркестром із Нового Орлеана.
Сцена Едді Рознера
Avishai Cohen Trio «Arvoles» (Ізраїль)
- Відомий музикант отримав популярність, коли став учасником бенду Чіка Коріа «Origin», також виступав з такими зірками, як Данило Перес, Боббі Макферрин, Джефф «Тейн» Уоттс, Джефф Баллард, Рой Харгроув, Хербі Хенкок, Пакіто Д’Рівера та багатьма іншими.
- У 2020 році Авішай планував тур 50:50:50. На честь свого 50-річчя він хотів виконати 50 концертів у 50 країнах світу. Один із концертів був запланований на ювілейному фестивалі Leopolis Jazz Fest. Всесвітня пандемія covid-19 зірвала гастрольний графік музиканта.
- Авішай провів більшу частину свого 50-річчя вдома, активно створюючи й записуючи музику в своїй власній домашній студії Blue Door Studio.
- На фестивалі Авішай Коен представить музику з альбому Arvoles, нові композиції, а також відомі твори.
- Коен записав 15 альбомів. Чік Коріа вважає його «геніальним музикантом», а журнал Bass Player поставив його ім’я у список 100 найвпливовіших басистів XX століття.
- У Льові Авішай Коен виступав у 2017 році з оркестром «INSO-Львів».
Kamasi Washington (США)
- Камасі Вашингтон –мультиінструменталіст, продюсер і композитор. Він народився і виріс в Лос-Анджелесі у родині музикантів.
- Його три альбоми – The Epic, Harmony of Difference та Heaven and Earth – одні з найвідоміших платівок за останнє десятиліття.
- Музика Harmony of Difference була створена для престижної бієнале у 2017 році в Музеї американського мистецтва Вітні в Нью-Йорку.
- Камасі Вашингтон випустив два фільми: As Told To G / D Thyself, короткометражний Heaven and Earth, який дебютував на кінофестивалі Sundance в 2019 році.
- У 2020 році Камасі Вашингтон написав музику до документального фільму про першу леді Мішель Обаму «Becoming», який вийшов на Netflix.
Фото: Leopolis Jazz Fest
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