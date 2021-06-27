Фестиваль Leopolis Jazz Fest триває. Сьогодні виступатимуть ті музиканти, яких львівські слухачі очікували ще рік тому: як і Кріс Ботті, що виступив вчора, на Leopolis Jazz Fest у 2020 році мали виступити Камасі Вашингтон та Авішай Коен.

Сцена біля Палацу Потоцьких

RvB (Україна)

RvB (Руки'в Брюки) – український гурт, що грає в стилях американської музики 1940-х — 1960-х рр.

У їх музиці – синтез багатьох жанрів, серед яких рок-н-рол, ранній ритм-н-блюз, госпел, соул, блюз західного узбережжя, джамп-блюз тощо.

Колектив існує з 2007 року. Він був створений Олександром Ремезом. Також до складу входять В'ячеслав Краснопольський, Анатолій Ткач, Олексій Філіппенков, Андрій Степанов

Гурт випустив 7 студійних альбомів.

У програмі прозвучать як маловідомі, але не менш чудові композиції класики R'n'B, так і авторські композиції музикантів.

Сцена по площі Ринок

Fusion Trio (Україна)

Fusion Trio грає в стилі ф'южн, органічно поєднуючи елементи джазу, фолку, року, фанку та багатьох інших стилів.

Олександр Муренко – досвідчений барабанщик, якому підвладна музика будь-яких жанрів,

Руслан Болатов – молодий піаніст, скрипаль і композитор. Джазова гармонія, складні ритми, фламенко, кримськотатарська музика, ось елементи, які він використовує в своїх композиціях.

Ігор Закус – бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проєкту Jazz Kolo, один із кращих бас-гітаристів України.

Ігор Закус народився у Червонограді, протягом тривалого часу жив у Львові, де і заснував свою першу групу.

Ozma (Франція)

Оzma – квінтет барабанщика Стефана Шарле.

Перший виступ групи відбувся на Міжнародному джазовому конкурсі в Парижі у 2006 році.

Колектив зіграв 450 концертів на 4 континентах і в 39 країнах.

Нещодавно гурт випустив свій сьомий альбом Hyperlapse. Платівку присвячено десяти містам, які музиканти відвідали під час туру 2018 року.

Ozma поєднує елементи року, фолку та електронної музики. Наприклад, ви зможете почути, як Джон Колтрейн взаємодіє з Rage Against The Machine, Раві Шанкар грає з Pink Floyd або Амон Тобін – з оркестром із Нового Орлеана.

Сцена Едді Рознера

Avishai Cohen Trio «Arvoles» (Ізраїль)

Відомий музикант отримав популярність, коли став учасником бенду Чіка Коріа «Origin», також виступав з такими зірками, як Данило Перес, Боббі Макферрин, Джефф «Тейн» Уоттс, Джефф Баллард, Рой Харгроув, Хербі Хенкок, Пакіто Д’Рівера та багатьма іншими.

У 2020 році Авішай планував тур 50:50:50. На честь свого 50-річчя він хотів виконати 50 концертів у 50 країнах світу. Один із концертів був запланований на ювілейному фестивалі Leopolis Jazz Fest. Всесвітня пандемія covid-19 зірвала гастрольний графік музиканта.

Авішай провів більшу частину свого 50-річчя вдома, активно створюючи й записуючи музику в своїй власній домашній студії Blue Door Studio.

На фестивалі Авішай Коен представить музику з альбому Arvoles, нові композиції, а також відомі твори.

Коен записав 15 альбомів. Чік Коріа вважає його «геніальним музикантом», а журнал Bass Player поставив його ім’я у список 100 найвпливовіших басистів XX століття.

У Льові Авішай Коен виступав у 2017 році з оркестром «INSO-Львів».

Kamasi Washington (США)

Камасі Вашингтон –мультиінструменталіст, продюсер і композитор. Він народився і виріс в Лос-Анджелесі у родині музикантів.

Його три альбоми – The Epic, Harmony of Difference та Heaven and Earth – одні з найвідоміших платівок за останнє десятиліття.

Музика Harmony of Difference була створена для престижної бієнале у 2017 році в Музеї американського мистецтва Вітні в Нью-Йорку.

Камасі Вашингтон випустив два фільми: As Told To G / D Thyself, короткометражний Heaven and Earth, який дебютував на кінофестивалі Sundance в 2019 році.

У 2020 році Камасі Вашингтон написав музику до документального фільму про першу леді Мішель Обаму «Becoming», який вийшов на Netflix.

Фото: Leopolis Jazz Fest