Leopolis Jazz Fest завершується. Минає 5 днів, по вінця наповнених джазом. Ще один день, ще кілька концертів – і залишиться чекати рік до наступного фестивалю. Сцена біля Палацу Потоцьких Jive Review (Україна) Стилістично манера гри джазового секстету Jive Review міцно вкорінена в джазовій традиції, музиці епохи свінгу і раннього ритм-н-блюзу.

Ігор Дьяченко (нар. у 1963 році) – джазовий музикант, тенор-саксофоніст, засновник кількох джазових колективів.

Лауреат джаз-фестивалю «Джаз-Голосієво» (1987-88), соліст квартета Петра Пашкова (1989-91), квартета гітариста Олександра Колонтирського (1989-90). Серед постійних партнерів – басист Фелікс Гершкович та барабанщик Олексій Шматок. Співпрацював із київським гітаристом Станіславом Морозом, з яким зробив кілька цікавих записів до фонду українського радіо.

Представник так званої old jazz school та один із найяскравіших виконавців класичного свінг і диксиленд джазу в Україні.

Ігор Дьяченко – учасник різних джазових форумів і фестивалів в Україні та за кордоном. Сцена по площі Ринок INSO-Львів (Україна) Про визнання високого професійного рівня оркестру свідчать запрошення його до участі в якості базового оркестру на міжнародних фестивалях, урочистих подіях та конкурсах: Міжнародному фестивалі класичної музики LvivMozArt (Львів), Leopolis Jazz Fest (Львів), Altmark Festspiele (Німеччина), Міжнародному конкурсі ім. Йоганнеса Брамса в м. Перчах (Австрія), Фестивалі «Українська весна» (м. Познань, Польща).

В 2019 році оркестр взяв участь в історичній постановці опери «Аїда» Дж. Верді біля підніжжя Храму цариці Хатшепсут (Луксор, Єгипет) під керівництвом Оксани Линів.

У 2017 році оркестр започаткував співпрацю з британським лейблом Toccata Classics. Реліз диска під назвою «Paganini by Arrangement» відбувся восени 2018 року й відразу потрапив до рейтингу Records Review BBC Radio 3.

Багаторічним мистецьким керівником був Мирослав Скорик. Зараз мистецьким керівником оркестру є Валерій Соколов.

До оркестру на концерті приєднається українська джазова співачка, піаністка, композиторка, аранжувальниця – Тамара Лукашева. Програма концерту буде частково складатися з творів одеського композитора та піаніста Юрія Кузнєцова, а також творів Тамари Лукашевої. MusicMusicMusic (Швеція) MusicMusicMusic – це три видатних джазових музиканти, які заснували тріо у 2003 році. Відтоді склад не змінився.

У рідній Швеції тріо було названо однією з найяскравіших музичних подій, що з'явилися на джазовій сцені за останні роки.

Гурт любить експериментувати й у своїй творчості використовує класичні джазові композиції, а також авторські композиції піаніста колективу Фабіана Каллердата.

Піаніст був нагороджений премією Jazz in Sweden 2006 року.

Гастрольний графік гурту охоплює Північні країни та Північну Європу. Тріо також виступало в Південній Африці, Японії, Таїланді, Мексиці та США. Сцена Едді Рознера Pianoбой Jazz Live (Україна) Piаnoбой – сольний проект Дмитра Шурова, колишнього піаніста гуртів «Океан Ельзи», Esthetic Education та інших, створений 2009 року.

У творчому доробку «піанобоя» 3 студійні альбоми, 11 синглів, участь у різноманітних творчих проектах.

Коли Дмитро Шуров у 18 років потрапив у групу «Океан Ельзи», його назвали «джазове зло».

«Хочу прожити на сцені Leopolis Jazz Fest все те, що джаз дав нашій цивілізації та особисто мені – угар, бунт, смуток, задушливі бари, прогулянки під дощем, хрипіння старих платівок», – каже Дмитро Шуров.

Склад: Дмитро Шуров, Ольга Шурова, Микола Кістеньов, Володимир Павловський, Григорій Олійник Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis (США) Джаз-оркестр Лінкольн-центру (JLCO) – це біг-бенд із 15 віртуозних музикантів на чолі з Вінтоном Марсалісом, художнім директором всесвітньовідомого Jazz at Lincoln Center, що базується в Нью-Йорку.

JLCO – це оркестр-резидент Jazz at Lincoln Center із 1988 року, за цей час відвідав понад 300 міст на шести континентах і був визнаний кращим біг-бендом у щорічному опитуванні читачів DownBeat у період із 2013-го по 2016 рік.

Вінтон Марсаліс – віртуозний американський трубач і композитор, один із найвідоміших представників музичної династії Марсалісів. Він дебютував як лідер у 1982 році й з того часу створив понад 60 джазових і класичних записів, які принесли йому дев'ять премій Греммі.

У 1983 році він став першим і єдиним музикантом, який отримав Греммі одночасно в класичній і джазовій номінації, наступного року він повторив цей успіх.

Він став першим джазовим музикантом, який отримав престижну Пулітцерівську премію в галузі музики за ораторію Blood on the Fields. Фото: Leopolis Jazz Fest

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