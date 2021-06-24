24 червня розпочинається фестиваль на Leopolis Jazz Fest. Щодня ZAXID.NET розповідатиме про музикантів, які виступатимуть та трьох традиційних сценах фестивалю. Проте у перший день працюватимуть лише дві з них.
Сцена на площі Ринок
Marta Wajdzik Quartet (Польща)
- Марта Вайдзик – альт і сопрано саксофоністка, флейтистка, композиторка, музична продюсерка.
- 19-річна музикантка є переможницею багатьох конкурсів.
- Разом із провідними польськими джазовими музикантами вона створила авторський електроакустичний проєкт Marta Wajdzik Quartet. У грудні 2019 року записала свій дебютний альбом My Planet.
- З Мартою Вайдзік грають клавішник Павєл Томашевський, басист Роберт Кубішин та барабанщик Павєл Добровольський.
Arthur Possing Quartet (Люксембург)
- Артур Поссінг – молодий піаніст із Люксембургу. У 2016 році після закінчення середньої школи він продовжив навчання за класом джазового фортепіано в Королівській консерваторії Брюсселя.
- Квартет Артура Поссінга був сформований 2013 року. Учасники гурту познайомилися в школі й незабаром стали регулярно грати разом.
- Репертуар складається як з авторських композицій, так і з творів улюблених джазових музикантів учасників квартету.
- У 2017 році гурт записав свій перший альбом Four Years, що вийшов у березні 2018 року на бельгійському лейблі Hypnote Records.
Сцена Едді Рознера
Itamar Borochov (Ізраїль)
- Ізраїльський трубач Ітамар Борохов – переможець конкурсу LetterOne Rising Stars Jazz Award 2020 (European edition).
- Він почав грати на трубі у віці одинадцяти років. Був натхненний такими трубачами, як Луї Армстронг, Кларк Террі, Майлз Девіс, Вінтон Марсаліс та іншими видатними виконавцями.
- Ітамар Борохов записав три альбоми як лідер, але також з'являється на інших записах як сайдмен. Його останній реліз Blue Nights (Laborie Jazz 2019) – це мультикультурна подорож із дев'яти треків.
- Ітамар Борохов гастролював по чотирьох континентах і виступав на найпрестижніших майданчиках.
Harold López-Nussa (Куба-Франція)
- Музикант народився на Кубі у 1983 році, виріс у центрі Гавани, у районі Ведадо, відомому своїми фольклорними афро-кубинськими традиціями та святами.
- Лопес-Нусса походить з музичної родини. Його батько, Руй Лопес-Нусса Лекшіцкій, і його молодший брат Руй Адріан Лопес-Нусса – барабанщики та перкусіоністи. Його дядько Ернан Лопес-Нусс - відомий джазовий піаніст. Його мати, Майра Торрес, була викладачем фортепіано.
- Гарольд Лопес-Нусса належить до плеяди видатних кубинських музикантів, починаючи від його дядька Ернана Лопеса-Нусс, Чучо Вальдеса, Омара Соса і закінчуючи Гонсало Рубалькаба, Маріан Пачеко, Альфредо Родрігесом і Роберто Фонсека.
- Лопес-Нусса видав дев'ять альбомів. Кожен його реліз – це суміш афро-кубинського й сучасного джазу, а часом синтез джазу та кубинської поп-музики.
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