24 червня розпочинається фестиваль на Leopolis Jazz Fest. Щодня ZAXID.NET розповідатиме про музикантів, які виступатимуть та трьох традиційних сценах фестивалю. Проте у перший день працюватимуть лише дві з них.

Сцена на площі Ринок

Marta Wajdzik Quartet (Польща)

Марта Вайдзик – альт і сопрано саксофоністка, флейтистка, композиторка, музична продюсерка.

19-річна музикантка є переможницею багатьох конкурсів.

Разом із провідними польськими джазовими музикантами вона створила авторський електроакустичний проєкт Marta Wajdzik Quartet. У грудні 2019 року записала свій дебютний альбом My Planet.

З Мартою Вайдзік грають клавішник Павєл Томашевський, басист Роберт Кубішин та барабанщик Павєл Добровольський.

Arthur Possing Quartet (Люксембург)

Артур Поссінг – молодий піаніст із Люксембургу. У 2016 році після закінчення середньої школи він продовжив навчання за класом джазового фортепіано в Королівській консерваторії Брюсселя.

Квартет Артура Поссінга був сформований 2013 року. Учасники гурту познайомилися в школі й незабаром стали регулярно грати разом.

Репертуар складається як з авторських композицій, так і з творів улюблених джазових музикантів учасників квартету.

У 2017 році гурт записав свій перший альбом Four Years, що вийшов у березні 2018 року на бельгійському лейблі Hypnote Records.

Сцена Едді Рознера

Itamar Borochov (Ізраїль)

Ізраїльський трубач Ітамар Борохов – переможець конкурсу LetterOne Rising Stars Jazz Award 2020 (European edition).

Він почав грати на трубі у віці одинадцяти років. Був натхненний такими трубачами, як Луї Армстронг, Кларк Террі, Майлз Девіс, Вінтон Марсаліс та іншими видатними виконавцями.

Ітамар Борохов записав три альбоми як лідер, але також з'являється на інших записах як сайдмен. Його останній реліз Blue Nights (Laborie Jazz 2019) – це мультикультурна подорож із дев'яти треків.

Ітамар Борохов гастролював по чотирьох континентах і виступав на найпрестижніших майданчиках.

Harold López-Nussa (Куба-Франція)