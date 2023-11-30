Захисниця зі Львова ще у лікарні, але одужує і мріє якнайшвидше зустрітися з сином

Лікарі обласної лікарні ім. І. Мечнікова у Дніпрі врятували 25-річну захисницю зі Львова, яка отримала важке поранення під час наступу у Запорізькій області. Жінка підірвалася на міні, повідомив 30 листопада у Facebook генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

«Анастасія почула, як струм пройшов від голови до ноги, побачила закривавлені ноги, відірвану кінцівку. Розшматовану ногу хотіла сама зібрати до купи. Наклала турнікети разом з побратимом на ліву та праву ногу і чекала коли її евакуюють. Поряд були десятки трупів та поранених росіян та українських хлопців, але жінка знала, що обов’язково виживе, бо вдома на неї чекає п’ятирічний син​​», – пише Сергій Риженко.

Спершу захисницю доставили до лікарні у Запоріжжі, де ампутували ліву кінцівку, а тоді відправили до лікарні Дніпра, де їй прооперували праву ногу.

За словами лікаря, зараз у Насті позитивний настрій, вона виявила бажання вийти на каталці на повітря і зустрітись з побратимами.