У понеділок, 9 серпня, імена найкращих медиків стануть відомі на усю країну. Уже визначено четвірки фіналістів в 11 номінаціях. У номінації «Найкращий лікар» до фінальної четвірки увійшла і лікарка з Львівщини, повідомили на сторінці Ордену Святого Пантелеймона у Facebook.

Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона» вручать медикам в 11 номінаціях. Уже визначено фіналістів.

У номінації «Найкращий лікар» до фінальної четвірки увійшла завідувачка терапевтичного відділення КНП «Жовківська лікарня» Жовківської міської ради Тетяна Кудик. За орден Святого Пантелеймона у цій номінації разом з нею боротимуться лікарі з Вінниччини, Харківщини та Донеччини.

Серед претендентів на орден Святого Пантелеймона є лікарка-терапевт з Жовківщини Тетяна Кудик

Загалом у першому етапі конкурсу взяли участь близько 450 претендентів з різних областей України, з яких 189 пройшли в ІІ етап конкурсу. Відтак у кожній з 11 номінацій обрали чотирьох найкращих і передали їх кандидатури на розгляд Поважній Раді для голосування. Імена переможців стануть відомі 9 серпня, в день святого Пантелеймона.

Орден Святого Пантелеймона отримають переможці в номінаціях: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров'я», «Взірець служіння суспільству». «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я». Цього року вперше введено дві нові номінації – «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я» і «Найкращий колектив закладу охорони здоров'я».

Є і окрема номінація для іноземців – переможцеві вручать орден «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України».

Медаль Святого Пантелеймона вручають молодим медикам у трьох номінаціях: «За лікарське мистецтво», «За турботу і ласку до хворого», «За наукові розробки в медицині».

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Її ще називають «Оскаром» у медицині.