Секретар РНБО Олексій Данілов вручає нагороду професорці Наталії Виноград

Завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професорка Наталія Виноград отримала відзнаку РНБО – нагрудний знак «Захиснику України».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що у сучасних реаліях військового конфлікту і боротьби з пандемією Covid-19, роль медиків є визначальною.

«Медичний фронт боротьби сьогодні – один з ключових. Ви бороните Україну так само, як українські воїни на фронті на Сході нашої країни», – повідомив він.

Професорку, завідувачку кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталію Виноград нагороджено нагрудним знаком «Захиснику України».

У повідомленні РНБО сказано, що цю відзнаку вручено «за особистий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, зразкове виконання службових обов’язків, професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника».