Лікарняні з 2023 року виплачуватиме Пенсійний фонд

З 1 січня 2023 року змінюється орган, який виплачуватиме лікарняні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Якщо досі це робив Фонд соціального страхування (ФСС), то з нового року лікарняні виплачуватиме Пенсійний фонд України.

Як повідомила ZAXID.NET заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Наталія Лужецька, для громадян, які отримують лікарняні, особливо нічого не зміниться. Ці зміни торкнуться роботодавців і бухгалтерів, які будуть подавати заявки-розрахунки.

«З 1 січня 2023 року заявки-розрахунки будуть подавати не у Фонд соціального страхування, а до Пенсійного фонду України. Подаватимуть їх не у паперовому вигляді чи через будь-яке програмне забезпечення, а в електронному вигляді через портал електронних послуг Пенсійного фонду України», – каже Наталія Лужецька.

При необхідності заявки-розрахунки можна подати і у паперовому вигляді до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Якщо раніше лікарняний виплачували протягом 10 днів після надходження заяви-розрахунку, то з нового року Пенсійний фонд виплачуватиме їх протягом трьох днів централізовано на окремі поточні рахунки, які страхувальник відкриє в банках для зарахування страхових коштів.

Правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж, що й були. І ці зміни торкнуться лише лікарняних, які будуть нараховані після 1 січня 2023 року. Ті лікарняні, які відкрили у 2022 році і продовжать в 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами. Детальніше із змінами можна ознайомитися тут.

Ще важливий нюанс: роботодавцям для подання заяв-розрахунків по лікарняних не потрібно укладати з Пенсійним фондом України договір про визнання КЕП (кваліфікований електронний підпис), як це було передбачено раніше у взаємовідносинах із ФССУ .