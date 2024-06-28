Лікарів обласної клінічної лікарні Рівного звинувачують у службовій недбалості

Правоохоронці розслідують раптову смерть 47-річного чоловіка в Рівненській обласній клінічній лікарні ім. Юрія Семенюка. Рідні пацієнта звинуватили лікарів у службовій недбалості. Про це 27 червня повідомили у пресслужбі поліції.

«Із відповідною заявою до поліції 25 червня звернулась дружина померлого – 46-річна жителька села Башарівка Дубенського району. Попередньо відомо, що 19 червня чоловік звернувся в лікарню на обстеження. Зі слів жінки, через неналежно надану допомогу, він 24 червня помер», – розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

Дочка померлого Віта Музика на своїй сторінці в Instagram опублікувала допис, де детальніше розповіла про подію:

«Здоровий чоловік 47 років прийшов на обстеження в обласну клінічну лікарню ім. Юрія Семенюка по направленню військово-лікарської комісії. 21 червня о 9:40 тато пішов в операційну (ред. – для обстеження судин головного мозку через контраст у комп'ютерній томографії). У ході втручання о 10:20 відбулась зупинка дихання, після чого він одразу впав у кому», – написала Віта Музика.

За словами жінки, після різкого погіршення стану здоров’я батька, лікарі повторно зробили комп'ютерну томографію – у пацієнта виявили ішемічний інсульт двох півкуль і набряк головного мозку.

«Лікар, який не має права проводити ендоваскулярні втручання, не зробивши ніяких перевірок на протипокази та не провівши реакції алергії на препарат, двічі ввів у судини мозку рідину. Під час операційного втручання до мами вийшов інтерн і дав якісь документи на підпис, не дав їх прочитати, не пояснив нічого, а одразу сказав підписати, бо це питання життя і смерті», – зазначила Віта Музика.

ZAXID.NET звернувся у медзаклад по коментар, втім до публікації новини відповіді так і не отримав.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). Санкція статті передбачає виправні роботи, обмеження або позбавлення волі строком на два роки.