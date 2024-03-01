Львівська перша міська клінічна лікарня імені Князя Лева

Галицький районний суд Львова визнав винною у невиконанні професійних обов'язків лікарку Марту Соколовську, але звільнив її від покарання через закінчення строків давності. У вироку йдеться, що під час підготовки до планової операції хворого, лікарка недбало виконала свої обов'язки, що спричинило смерть чоловіка. Лікарня, у якій працює Марта Соколовська, має сплатити сім'ї померлого пацієнта 3,9 млн грн матеріальної та моральної компенсації.

Згідно з матеріалами справи, львів'янка виконує обов'язки завідувачки отоларингологічного відділення Львівської першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева (до 2018 року – Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги). Чоловік потрапив у лікарню 27 грудня 2016 року з діагнозами катаральний синусит, викривлення переділки носа з порушенням дихання, хронічний гіпертрофічний риніт. Лікарка не провела повну діагностику й прооперувала хворого.

Після операції стан пацієнта різко погіршувався, його перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, що на вулиці Миколайчука. Лікарі надавали чоловікові допомогу до 30 грудня 2016 року. Пізно ввечері того ж дня хворого перевели у реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозами сепсис, набряк головного мозку, гостре пошкодження нирок, гостра серцево-судинна недостатність. Пацієнт помер 2 січня 2017 року. За матеріалами справи, причиною смерті стала вірусно-бактеріальна інфекція, породжена хірургічним втручання у порожнину носа.

Під час судових засідань Марта Соколовська не визнала своєї провини й зазначила, що смерть пацієнта була нещасним випадком. За словами лікарки, вона працює в медицині понад 23 роки й провела не менше тисячі операцій. Вона зазначила, що 40-хвилинна операція пройшла без ускладнень

«У своїй практиці вона не зустрічала, щоб катаральний синусит викликав таку генералізовану інфекцію. Припускає, що була реакція на препарат наркозу, який може викликати гостру ниркову недостатність... На час операції у неї були всі аналізи хворого, які підтверджували відсутність запальних процесів... Пацієнт прибув у лікарню й оскільки аналізи були в нормі, йому призначили оперативне втручання», – наводить суд позицію лікарки.

Судово-медична експертиза встановила, що безпосередньою причиною смерті стала вірусно-бактеріальна інфекція, поширення якої спричинила операція. Експерти зазначили, що лікарка мала призначити дослідження крові та біохімічний аналіз.

«Жодної терміновості у проведенні оперативного втручання хворому не було. Потрібно було дообстежити пацієнта, оскільки це планова операція. За правильність збору анамнезу відповідальність несе лікуючий лікар», – зазначили експерти.

Представник лікарні Князя Лева позов визнав частково. Він зазначив, що з розумінням ставиться до обставин справи, але вважає розмір матеріальної та моральної шкоди завищеним і необґрунтованим. За словами представника лікарні, медзаклад самофінансується і немає доходів, якими може відшкодувати збитки.

Суддя Ірина Волоско визнала винною Марту Соколовську у смерті пацієнта, але звільнила від покарання через строки давності. Згідно з вироком суду, мати, дружина та двоє дітей чоловіка отримають від лікарні 3,9 млн грн моральної та матеріальної шкоди. Крім цього, Марта Соколовська має сплатити понад 17 тис. грн за судово-медичну експертизу. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.