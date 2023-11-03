Жінка два роки намагалася отримати висновок МСЕК про інвалідність

Жителька Івано-Франківська Олександра Клюба відсудила у центральної міської клінічної лікарні понад 3 млн грн за лікарську недбалість. Жінці провели операцію на гайморовій пазусі, але під час оперативного втручання лікар пошкодив одну з кісток черепа, через що потерпіла отримала інвалідність.

Франківчанка звернулася з заявою про завдання шкоди здоров’ю до поліції, а також подала цивільний позов до суду. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що Олександра Клюба у березі лягла в лікарню для лікування гаймориту. 18 березня 2020 року хірург провів операцію «фронтотомія справа», але не був достатньо підготовлений і під час оперативного втручання допустив перелом внутрішньої стінки лобної пазухи, що відноситься до тяжких наслідків.

Два роки Олександра Клюба намагалася отримати висновок медико-соціальної експертизи про інвалідність, який врешті отримала 2 червня 2022 року.

«Лікар належно не вивчив анатомічну будову фронтальної пазухи пацієнтки, не мав в своєму розпорядженні рентгенівських знімків необхідного виду, щоб зробити правильний вибір вірного місця прикладення сили для вскриття лобної пазухи. Під час операції ушкодив задню стінку лобної пазухи, спричинивши її пошкодження у вигляді дірчастого перелому діаметром приблизно 0,5 см, оболонок та тканини головного мозку за ходом раневого каналу. У результаті таких дій потерпіла отримала перелом внутрішньої стінки лобної пазухи, який відноситься до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки до життя», – йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 20 жовтня.

Суддя частково задовільнив позов Олександри Клюби і постановив стягнути з Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» 15 209 грн витрат на лікування, 86 300 грн відшкодування втраченого заробітку та 3 млн грн матеріальної шкоди. Керівництво лікарні може подати апеляцію на вирок суду.