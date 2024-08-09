Правоохоронці оголосили про підозру завідувачу хірургічним відділенням однієї з лікарень Хмельницького району, який призначив непотрібну операцію 11-річному пацієнту. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили 9 серпня в прокуратурі області.

За даними слідства, у 2020 році до приймального відділення лікарні доставили 11-річного хлопчика зі скаргами на підвищену температуру, загальну слабкість і біль у черевній ділянці справа.

«Після первинного огляду лікар приймального відділення поставив хлопчику діагноз “гострий апендицит під знаком питання” та направив на подальше лікування у хірургічне відділення», – зазначають у прокуратурі.

Завідувач хірургічного відділення після лабораторної діагностики підтвердив діагноз. Втім, за даними слідства, він не провів додаткове ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та гастроскопію, а також не призначив обов’язкову консультацію в педіатра та ЛОРа, а натомість прийняв рішення оперувати дитину.

«Після проведення операції виявилось, що діагноз неправильний і оперативне втручання було непотрібне, оскільки у хлопчика був апендикулярний інфільтрат, що лікується шляхом проколів діаметром до 1 см і введенням хірургічних інструментів», – додали правоохоронці.

Слідчі оголосили лікарю про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду на той самий строк.