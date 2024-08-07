Правоохоронці оголосили про підозру лікарю одного з медзакладів Шепетівського району у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 62-річного пацієнта. По це повідомила 7 серпня прокуратура Хмельницької області.

За даними слідства, у 2017 році до терапевтичного відділення лікарні на Шепетівщині доставили 62-річного чоловіка без свідомості. Черговий лікар поставив діагноз «гостре порушення мозкового кровообігу по геморагічному типу на фоні гіпертонічної хвороби», який виявився неправильним.

«Підозрюваний не провів необхідних лабораторних та інструментальних обстежень, при яких можна було б правильно встановити діагноз і провести необхідне лікування. У результаті хворий помер», – зазначили в прокуратурі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Санкція статті передбачає до двох років обмеження/позбавлення волі або відсторонення від певної діяльності до п'яти років.