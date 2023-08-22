Зрізане в лісосмузі дерево перекрило подачу електроенергії

У понеділок, 21 серпня, відбулося короткочасне знеструмлення Львова та області. В «Укренерго» повідомили, що причиною аварійної ситуації стала діяльність лісорубів, які зрізали дерево поруч з високовольтною лінією. Аналогічна ситуація з припиненням електропостачання вже була 15 серпня, тоді технічну несправність в «Укренерго» пояснили втручанням в роботу ліній електропередач комбайнера, який працював у полі.

Близько 14:30 21 серпня у Львові та області раптово зникло світло. Знеструмлення тривало близько 5 хвилин, згодом подачу електроенергії відновили.

У «Львівобленерго» повідомили, що короткочасне відключення електроенергії пов'язане із вимкненням в мережах НЕК «Укренерго». Наступного дня в «Укренерго» поінформували, що причиною аварійної ситуації стало зрізане поряд з проводами дерево.

«Вчора вдень було зафіксоване короткочасне відключення дією захисту високовольтної лінії на Львівщині. Знеструмлювались частина Львова та прилеглих районів. Через 5 хвилин енергоживлення було відновлене. Причина – зрізане невідомими поряд з проводами лінії дерево. Лінія продовжує працювати», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

У Західній електроенергетичній системі «Укренерго» уточнили ZAXID.NET, що інцидент трапився в одному з районів Львівщини. Лісоруби зрізали дерево, висотою близько 30 метрів у лісосмузі, поруч з якою проходить високовольтна лінія. У підрозділі «Укренерго» запевнили, що дерево було поза охоронною зоною ліній електропередач, але під час його падіння відбулося перекриття лінії, що спричинило раптове знеструмлення Львова та області.

З цього приводу підрозділ «Укренерго» звернувся з заявою в поліцію, яка з’ясовує всі обставини інциденту.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на Львівщину 21 серпня запевнив, що енергосистема працює стабільно, про запровадження графіків відключень електроенергії наразі не йдеться. Їх можуть застосовувати лише у випадку нових російських атак по енергосистемі.