Літаки Ан-124 «Руслан» транспортуватимуть європейські супутники для французької компанії

Український завод ДП «Антонов» заключив контракт із французькою компанією Bolloré на перевезення європейських супутників. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.
«35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан». Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії Bolloré. АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них», - написав глава держави на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДП «Антонов» уклало угоди з партнерами з Саудівської Аравії щодо поставок складових для реалізації фінальної частини програми Ан-132. Домовленостей було досягнуто під час міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, котра відбувалась в Ер-Ріяді з 12 по 16 листопада. Українці запропонували партнерам з ОАЕ створити на базі вантажного Ан-132 модифікацію літака спеціального призначення.
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