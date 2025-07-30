V Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» пройде в Луцьку 2-3 серпня. Він буде не лише про літературу та дискусії з авторами, але й музику, театр і стендап.

2–3 серпня у Луцьку захід вже вп’яте об’єднає українських і закордонних літераторів, перекладачів та медійників. Крім дискусійних панелей та розмов про важливе через літературу, організатори створюють особливу мистецьку атмосферу, де слово також промовляє через музику, театр і гумор.

Тож цього року в програмі заплановані такі активності.

Виступ гурту «Крихітка» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Гурт «Крихітка привезе до Луцька на фестиваль «Фронтера» свою акустичну програму з піснями нового альбому «Мегалюбов». Почути можна буде й нові композиції, й уже відомі сингли. «Мегалюбов» – це враження різного ступеню важкості та легкості. В альбомі – самотність, розпач, надія, любов, боротьба – усе те, що переживаємо зараз», – каже вокалістка гурту Саша Кольцова. Прозвучать і давно улюблені пісні з альбомів «Рецепт» та «На першому місці».

у супроводі струнного квартету «Сяйво». Гурт «Крихітка привезе до Луцька на фестиваль «Фронтера» свою акустичну програму з піснями нового альбому «Мегалюбов». Почути можна буде й нові композиції, й уже відомі сингли. «Мегалюбов» – це враження різного ступеню важкості та легкості. В альбомі – самотність, розпач, надія, любов, боротьба – усе те, що переживаємо зараз», – каже вокалістка гурту Саша Кольцова. Прозвучать і давно улюблені пісні з альбомів «Рецепт» та «На першому місці». Марина Круть та її музика на межі жанрів: джаз, авторська пісня, експериментальна акустика. Марина Круть – унікальна українська співачка. Її музика – це сучасний інді-саунд, переплетений з автентичним звучанням бандури. Найпопулярніші саунди виконавиці – «Воля», «99», «Квітну з тобою» – не сплутаєш ні з чим. «Свою найбільшу артистичну силу я відчуваю саме під час концертів», – говорить Марина.

та її музика на межі жанрів: джаз, авторська пісня, експериментальна акустика. Марина Круть – унікальна українська співачка. Її музика – це сучасний інді-саунд, переплетений з автентичним звучанням бандури. Найпопулярніші саунди виконавиці – «Воля», «99», «Квітну з тобою» – не сплутаєш ні з чим. «Свою найбільшу артистичну силу я відчуваю саме під час концертів», – говорить Марина. Rock’n’Roll для Пако – театрально-музичний перформанс про Юрка Покальчука. «Пако» – Юрко Покальчук, для якого Луцьк був рідним містом, постане на «Фронтері» у перформансі луцького театру «Гармидер». Письменник, перекладач, журналіст і музикант, який уперше переклав Борхеса українською, знав 13 мов і створив гурт «Вогні великого міста». Це він вніс дух рок-н-ролу в українську літературу й надихнув ним багатьох сучасників, іменами яких захоплюємося. «Ми хочемо показати Пако живим, зухвалим, закоханим у свободу й слово, – каже режисерка театру Руслана Порицька. Цей перформанс – зустріч із духом покоління, яке не втратило смаку до свободи».

– театрально-музичний перформанс про Юрка Покальчука. «Пако» – Юрко Покальчук, для якого Луцьк був рідним містом, постане на «Фронтері» у перформансі луцького театру «Гармидер». Письменник, перекладач, журналіст і музикант, який уперше переклав Борхеса українською, знав 13 мов і створив гурт «Вогні великого міста». Це він вніс дух рок-н-ролу в українську літературу й надихнув ним багатьох сучасників, іменами яких захоплюємося. «Ми хочемо показати Пако живим, зухвалим, закоханим у свободу й слово, – каже режисерка театру Руслана Порицька. Цей перформанс – зустріч із духом покоління, яке не втратило смаку до свободи». Підпільні читання на фестивалі: про гумор та глибокі сенси. Коміки з «Підпільного стендапу» – Антон Тимошенко, Анастасія Зухвала, Ганна Кочегура, Сергій Степанисько – проведуть вранішнє шоу «Підпільні читання» разом із Анастасією Євдокимовою, авторкою енциклопедії «Що воно таке? Українська література» (видавництво «Ранок»). Енциклопедія — для аудиторії 11+, тож усі, хто вже старший за пʼятикласників, сміливо можуть гортати її сторінки й шукати відповіді про українську літературу.

Лабораторія дитячого читання НЦ «Мала академія наук України» «БараБука» також підготувала спеціальну дитячу програму фестивалю. Запрошуємо дітей 4-15 років відвідати інтерактивні, терапевтичні та ігрові читання, економічну гру, майстерклас зі сторітелінгу, мотиваційну зустріч та інші заходи. Юні відвідувачі «Фронтери» зможуть поспілкуватися з відомими українськими дитячими письменницями. Учасницями дитячої програми будуть: Таня Стус, Оксана Давидова, Олена Скуловатова, Марія Артеменко, Віталіна Макарик, Ольга Купріян, Саша Войцехівська, Настя Музиченко, Слава Світова і Катерина Дубойська.

«Хоча найбільші літературні події дитячої книги наживо проходять переважно в Києві, у нашому дитліті не існує «центру»: письменники, сюжети, видавництва видимі й шановані у всій країні. Нашій команді надзвичайно радісно, що цього літа важливою й яскравою точкою на мапі стануть особливі барабучі «живі читання» на легендарній «Фронтері», – коментує керівниця проєкту «БараБука», дитяча письменниця, психологиня Таня Стус.

«Формуючи дитячу програму я орієнтувалася на книжкові новинки, які зʼявилися цього року, або вийшли минулого і за цей час встигли стати улюбленими для багатьох книгодрузяк. Звісно, програма також укладена з урахуванням потреб різних вікових груп: дорослі з дошкільнятами, допитливі і бешкетні школярі, глибокі та чуттєві підлітки — кожен знайде для себе подію, яка відгукнеться. Серед учасниць дитячої програми письменниці з різних куточків України: Києва й області, Львова, Володимира і, звісно, Луцька. До речі, Луцьку та сторітелінгу про нього буде присвячена окрема подія, тож занотовуйте собі й до зустрічі 2-3 серпня на дитячій сцені!», – розповідає заводійка книгоподій «БараБуки», дитяча письменниця Настя Музиченко.

«BaraBooka. Простір української дитячої книги» – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році зі старту сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків. За роки діяльності «БараБука» стала епіцентром багатьох явищ української дитячої літератури: освітніх курсів для письменників та редакторів, розробки видавничих серій, методик читання, експертних аналітично-інформаційних довідників, сотень «живих читань» сучасних письменників, масштабного руху #ЖивіПисьменники.

«Для нас дуже важливо, щоб «Фронтера» була не лише фестивалем для дорослих, а й простором, куди хочеться прийти з дітьми. Віримо, що любов до книги зароджується саме в дитинстві – через гру, діалог і живі зустрічі з авторами. Тому дитяча програма на «Фронтері» – це повноцінна й важлива частина фестивалю. Хочемо, щоб кожна дитина знайшла тут свою книжку, свою історію й відчула, що література – це цікаво, весело й пізнавально. А ще – щоб батьки мали змогу розділити цей досвід разом із дітьми. Саме тому ми робимо фестиваль доступним: для дітей до 12 років вхід вільний», – зазначила Анна Єкименко-Поліщук, проєктна менеджерка Літературної платформи «Фронтера».

Фестиваль відбудеться 2–3 серпня у Музейному просторі «Окольний замок» у Луцьку.