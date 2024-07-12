У Луцьку 27-28 липня відбудеться IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». У програмі заходу – дискусії за участю українських та іноземних інтелектуалів/ок, перекладацькі майстерні, розмови довкола нових книжок, публічні інтерв’ю, стендап, музичні й театральні дійства.

Усі події відбуватимуться в музейному просторі «Окольний замок». Це новий туристичний об’єкт, створений на основі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення. На території фестивалю діятиме сцена, дитяча та лаунж-зони, фудкорт, книгарня, невеликий тематичний благодійний ярмарок. Для відвідувачів це буде гарна нагода провести тут час із родиною.

Фокус-темою фестивалю є «Зміна ролей». Під час заходів йтиметься про українських письменників та журналістів, які вступили до лав ЗСУ або стали волонтерами, про літературу й документування дійсності, поезію та мову, що змінюються під впливом воєнних дій, а також про те, як книжки можуть протистояти тиранії і навіщо потрібна культурна дипломатія.

«Цьогорічна “Фронтера” – не тільки про окремі ролі літератури й культури, митців і споживачів, але й про сам момент перелаштування – те, як не втрачати напрям руху, памʼятати й зберігати памʼять на майбутнє. Про дослідження граней, спільноти, письмо й читання у час війни», – зазначає програмний менеджер фестивалю Микита Москалюк.

Серед учасників – Малґожата Реймер, Юлія Федорчук, Ришард Купідура (Польща), Фабріс Депре (Франція), Ана Франса (Португалія), Ґієм Колом Пʼєйя, Марія Сеновійя (Іспанія), Юрій Іздрик, Ірена Карпа, Євгенія Кузнєцова, Марічка Паплаускайте, Дмитро Лазуткін, Остап Сливинський, Ростислав Семків, Ія Ківа, Макс Кідрук (Україна) та ін.

Також у програмі – вистава «Тичина: Феномен доби» від DakhTrio, ранковий стендап співведучого подкасту «Запах слова» та учасника Youtube-шоу «Ебаут» Сергія Чиркова, Літературне Хто Зна Шоу та перформанс творчої спілки Phill it.

«Іноземні учасники та журналісти, які приїжджають на фестиваль, – це ті люди, які розповідатимуть про нас за кордоном. Тому одне з головних завдань фестивалю – показати європейцям, як працює культура в Україні під час війни», – говорить засновниця літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.

Програма фестивалю

субота, 27 липня

12:30-12:50

Відкриття IV Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера»

Елла Яцута, Остап Сливинський

13:00-13:50

Як повʼязані українська та романські літератури? Лекція Ростислава Семківа

14:00-14:55

Погляд ззовні: писати про інші культури попри відстань і стереотипи

Ана Франса (Португалія), Ґієм Колом Пʼєйя (Іспанія)

Модератор: Андрій Ферт

15:00-15:50

«Вони розвалили СРСР. Волинські шістдесятники у протистоянні русифікації та окупації України»

Леся Бондарук та Богдан Паска

16:00-16:55

Публічне інтервʼю Богдани Романцової із Євгенією Кузнєцовою

17:00-18:15

Література проти тиранії: розмова про тексти та диктаторські режими

Макс Кідрук, Інна Білоножко, Малґожата Реймер (Польща)

Модератор: Макс Щербина

18:30-19:25

«Потяг прибуває за розкладом»: бесіда із Марічкою Паплаускайте

Модератор: Тарас Малий

19:30-20:25

Про життя і літературу з Іреною Карпою

Модераторка: Елла Яцута

20:45-21:45

Вистава «Тичина: Феномен доби» від DakhTrio

неділя, 28 липня

10:00-10:40

Ранковий стендап Сергія Чиркова

11:00-11:55

Перекладацька майстерня. Чого не може ґуґл-транслейт?

Євгенія Кузнєцова, Анна Марховська

Модератор: Микита Москалюк

12:00-13:25

Література і документування дійсності

Малґожата Реймер (Польща), Марічка Паплаускайте, Фабріс Депре (Франція)

13:30-14:25

Навіщо вірші?

Юлія Федорчук (Польща) та Ія Ківа

14:30-15:55

Хто гучніше? Російсько-українська інформаційна війна у європейському просторі

Ірена Карпа, Марія Сеновійя (Іспанія), Ришард Купідура (Польща).

Модератор: Антон Лягуша

16:00-16:55

Поміж сирен: розмова та читання

Остап Сливинський, Марина Пономаренко, Дмитро Лазуткін

17:20-18:50

Літературне Хто Зна Шоу

Макс Кідрук, Богдана Романцова, Яна Брензей, Макс Щербина, Сергій Мус

19:15-20:30

Вечір з Юрієм Іздриком

20:45-21:30