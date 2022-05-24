Український літературний портал «ЛітАкцент» оголосив про закриття після 13 років роботи. Сайт видання уже не працює. Про це у вівторок, 24 травня, повідомила головна редакторка Ірина Троскот.

«13 років щоденної роботи літературно-критичного порталу, заснованого тоді, коли ще жодного схожого видання в мережі не було, — думаю, не найгірший результат. Півтора року тому завершилося фінансування ресурсу, ми оголосили збір коштів і мали можливість ще певний час проплачувати принаймні хостинг. Водночас зараз є значно актуальніші потреби. Ні, я не про те — література завжди на часі. Але нині із захватом спостерігаю, як зростають колеги, й переконана, що їм вдасться зробити неймовірно багато вартісного й хорошого», – написала Ірина Троскот.

«ЛітАкцент» був започаткований професором Києво-Могилянської академії Володимиром Панченком, за сприяння видавництва «Темпора». Починаючи з 2021 року, сайт перестав співпрацювати з видавництвом «Темпора», і переживав фінансову кризу. Зараз сайт «ЛітАкценту» уже не працює.

Якповідомляє «Детектор медіа», сайт «ЛітАкцент» позиціонував себе як незалежний майданчик, де публікували часом протилежні рецензії на один і той самий твір, щоб не подавати позицію якогось одного критика як єдино правильну. Крім того, на сайті «ЛітАкценту» публікували статті про екранізації літературних творів, кіновраження українських письменників, літературні мандрівки тощо. Видання також щорічно обирало переможців літературної премії «ЛітАкцент року».