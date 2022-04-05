Дискусії щодо перейменування роботи Дега тривали кілька років

Лондонська національна галерея перейменувала пастель французького художника Едгара Дега «Російські танцівниці». Тепер твір видатного імпресіоніста називатиметься «Українські танцівниці». Про це повідомляє The Guardian.

Таке рішення у Лондоні прийняли після того, як українці розгорнули кампанію у соцмережах, розповідає LB.ua.

Тепер пастель називатиметься «Українські танцівниці»

Дискусії щодо коректної назви роботи тривали кілька років. Твір зображає групу танцівниць із вплетеними у волосся стрічками жовтого та синього кольорів.

«Назва цієї картини є предметом постійних дискусій протягом багатьох років що висвітлюється у науковій літературі, однак за останній місяць їй надали підвищеної уваги у зв’язку з теперішньою ситуацією. Тому ми вирішили, що зараз слушний момент оновити назву картини, аби вона краще відбивала її сюжет», — повідомив представник Національної галереї.

До слова, пастель, яка зберігається у Лондонській національній галереї є не єдиним твором Дега, де зображені українські танцівниці. Художник створив цілу серію пастелей, яку назвав «оргією кольору». Роботи зберігаються в Національній галереї Швеції, в Музеї Геті в Лос-Анжелосі, у Музеї витончених мистецтв у Г'юстоні, а також у приватних колекціях. Усі вони значаться у каталогах як «Російські танцівниці».

Лндонська пастель є частиною великої серії

Едгар Дега – визначний художник кінця ХІХ століття, один із найвизначніших представників французького імпресіонізму.