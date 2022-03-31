Вже з 1 квітня в Україні поступово відновлюють роботу заклади культури та мистецтв.

«Діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура - це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності», – прокоментував таке рішення міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Кожен заклад культури має підготувати свою програму та працюватиме за власним графіком. Тож у кожному випадку потрібно буде уточнювати інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків.

Більшість закладів культури оголосили, що частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

У Львові відновлюють роботу кілька театрів. Театр «І люди, і ляльки» гратиме денні вистави для дітей з п’ятниці по суботу.

Відновлює вистави і театр ім. Курбаса. Вимушені переселенці, які знайшли там притулок, або вирушили далі, або знайшли інше житло у Львові. Театр гратиме вистави також з п’ятниці по неділю, а почне з «Марка Проклятого» за поезіями Василя Стуса. Починатимуть вистави раніше, о 18:00 замість звичних 19:00.

У театрі попередили, що перериватимуть вистави на час повітряної тривоги (театр має бомбосховище) і якщо вона триватиме більше, ніж півгодини, вистави переноситиметься.

Львівська національна опера також відкриває двері для глядачів, розпочинаючи цикл концертів «З вірою у перемогу! Мистецтво надихає жити».

Чотири концертних програми як для дорослих, так і для дітей відбудуться з 1 по 3 квітня. У репертуарі головної сцени театру – концертні програми з аріями та солоспівами українських композиторів, фрагменти з балетів, а також хорові концерти українського композитора ХVIII-XIX ст. Дмитра Бортнянського.

А у Дзеркальній залі театру відбудуться музичні забавлянки «Зіронька для Моцарта» для дітей 2-4 років у супроводі музикантів оркестру Львівської національної опери.

У програмах візьмуть участь не лише артисти та музиканти Львівської національної опери, але й вимушені переселенці – артисти з інших оперних театрів України, зокрема, солістка балету Національної опери України у Києві Олена Карандєєва, соліст балету Харківського театру опери та балету Денис Онуфрійчук.

Театр ім. Марії Заньковецької проведе з 1 квітня кілька концертів та покаже виставу «Нталка Полтавка». Початок перенесено на 16 годину.

Працює Органний зал, який відчинився ще у березні. Серед низки концертів є один особливий: Луганської обласна філармонія переїхала до Львова. Ансамбль духових інструментів Луганської обласної філармонії вже в цю суботу гратиме свій перший концерт у стінах Львівського органного залу.

А 17 квітня відбудеться світова премʼєра твору українського композитора Олександра Щетинського Lacrimosa, написаного в часи війни, спеціально на замовлення Львівського органного залу. Композицію виконуватиме ансамбль Луганської філармонія під батутою керівника органного залу Івана Остаповича.

Також з середини березня приймають глядачів усі кінотеатри мереж «Планета кіно» та «Мультиплекс».

Скадніше справи у музеях, які захистили свої колекції від небезпек. Тож вони наразі зачинені. Але працюють львівські мистецькі галереї, які не лише мають виставки, а й беруть участь у проекті для переселенців «Львів пзустрічає», організовуючи екскурсії.

На Львівщині уже відновили роботу музей-заповідник «Підгорецький замок», музей-заповідник «Жовківський замок», а з 1 квітня до них приєднається музей-заповідник «П'ятничанська вежа».

Нагадуємо, що проект «Львів зустрічає» оголосив розклад екскурсій на новий тиждень.