LOT скасовує рейси з Бидґоща до Києва і призупиняє до Львова

Авіакомпанія вдалась до такого кроку через низький попит на квитки

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 11:286990

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LOT скасовує рейси з Бидґоща до Києва і призупиняє до Львова
фото ілюстративне, Rafał M. Socha
LOT скорочує авіасполучення між Бидґощем та українськими містами

Польські авіалінії LOT припинять виконувати рейси з міста Бидґоща до Києва, а також тимчасово призупинять польоти до Львова, однак відновлять їх у квітні. Про це повідомило «Польське радіо».

Про обмеження пропозиції з бидґоського летовища поінформував портал pasazer.com. Останні рейси з Бидґоща до Львова та Києва вилетять у третій тиждень січня.

Проте польоти до Львова відновлять у квітні. За словами польського авіаперевізника, це авіасполучення є сезонним – влітку воно набагато популярніше.

«(Сполучення) буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто від початку квітня до кінця вересня», – повідомив Конрад Майшик з компанії PLL LOT.

Через низький попит національний перевізник Польщі повністю відмовляється від рейсу Бидґощ–Київ (Жуляни).

До слова, рейси з Бидґоща до Львова запустили у серпні 2017 року, а за рік LOT додав маршрут до Києва. На інше київське летовище – у Борисполі – досі можна літати з Бидґоща бюджетним авіаперевізником Ryanair.

Як писав ZAXID.NET, авіакопанія Ernest Airlines з 21 січня скасовує всі рейси зі Львова до Венеції та Мілана (Мальпенса). Директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська повідомила, перевізник оптимізовує співпрацю з аеропортом «Львів». Рейси скасовані через низький сезон, однак авіаперевізник пообіцяв невдовзі оголосити про нові напрямки.

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