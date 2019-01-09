Авіакомпанія Ernest Airlines скасувала частину рейсів зі Львова

Рейси скасували через низький сезон, однак пообіцяли доати нові напрямки

Авіакопанія Ernest Airlines з 21 січня скасовує всі рейси зі Львова до Венеції та Мілана (Мальпенса). Як повідомила ZAXID.NET директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська, перевізник оптимізовує співпрацю з аеропортом «Львів». Рейси скасовані через низький сезон, однак пообіцяв оголосити нові напрямки.

9 січня сайт Lowcost Avia повідомив про повне скасування рейсів Львів – Мілан та Львів – Венеція, зазначивши, що неможливо забронювати квитки на рейси після 21 січня. А тим пасажирам, що вже придбали квитки, пропонують перебронювати рейс або отримати кошти назад.

Однак директорка міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська у коментарі ZAXID.NET пояснила, що Ernest Airlines скасував рейси через так званий низький сезон, коли кількість проданих квитків різко падає. Однак потім перевізник пообіцяв додати навіть нові рейси.

«Січень-березень ‒ такі тихі місяці у році для всіх авіакомпаній у світі. Через низький сезон зняли ці напрями. Не знаємо точно, чи поновить перевізник саме ці рейси, але пообіцяв навіть дати нові», ‒ розповіла Тетяна Романовська.

На інші напрямки зі Львова авіакомпанія Ernest скорочує кількість рейсів. З лютого 2019 року польоти у Мілан (Бергамо), Неаполь та Рим будуть здійснюватися двічі на тиждень.

Додамо, що Ernest Airlines – італійський лоу-кост перевізник, що обслуговує італійський, албанський, український та румунський ринки. Рейси у Львів почав виконувати з 20 жовтня 2017 року.