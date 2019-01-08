Польська авіакомпанія LOT хоче запустити рейс Львів-Торонто

ЕкономікаАК, сьогодні, 17:067260

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Польська авіакомпанія LOT пропонувала запустити прямий щотижневий авіарейс Львів-Торонто. Про це 8 січня повідомив ЦТС, посилаючись на заяву директорки львівського аеропорта Тетяну Романовську.

«LOT пропонував мені відкрити зі Львова далекомагістральний щотижневий рейс в Торонто і поставити на нього Boeing 787 Dreamliner. Але поки іноземні авіакомпанії не можуть відкривати з України рейси не в свої країни», - пояснила Тетяна Романовська.

Раніше ЦТС повідомляв, що з ініціативою відкрити рейс Львів-Амстердам виступила нідерландська авіакомпанія KLM. Поки що перевізник обмежений в слотах в аеропорту Схіпхол, проте в разі запуску таких рейсів Львів отримає транзитне сполучення з США через Амстердам.

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