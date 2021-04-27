Bees Airline запускає три нові авіарейси, у тому числі зі Львова до Києва

Під час засідання 26 квітня Державіаслужба України прийняла рішення надати авіакомпанії Bees Airline дозвіл на виконання рейсів з Києва до Львова, Херсона та Одеси. Авіаперевізник отримав дозвіл на виконання необмеженої кількості рейсів.

Генеральний директор Bees Airline Євгеній Хайнацький розповів avianews.com, що авіакомпанія готова відкривати внутрішні рейси улітку 2021 року.

«Ми очікуємо скасування ПДВ [на авіаквитки]. Прем'єр-міністр України озвучив проект закону про скасування податку, який підготують до літа. Після прийняття такого закону ми готові відкривати внутрішньоукраїнські рейси », – розповів топ-менеджер.

За його словами, зміна законодавства дозволить зменшити вартість авіаквитків на 20%. «Пасажири знову побачать тарифи при польотах по Україні в розмірі 15-20 доларів. Сподіваюся, після цього пасажиропотік істотно збільшиться », – спрогнозував Хайнацкий.

Сьогодні основним перевізником на рейсах в Україні є Windrose. Авіакомпанія здійснює перельоти або анонсувала рейси з Києва до Львова, Дніпра, Одесу, Харків, Миколаїв, Херсон, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Чернівці, Кривий Ріг і Ужгород. Внутрішня мережа МАУ складається з рейсів Київ–Одеса і Київ–Херсон. Польоти Україною також здійснює «Мотор Січ». Лоукостер SkyUp в літньому сезоні 2021 року запустить внутрішні перельоти між регіонами України: зі Львова, Харкова і Запоріжжя до Одеси, із Запоріжжя до Одеси.

Раніше Bees Airline отримала дозвіл на польоти зі Львова в Єреван.

Windrose