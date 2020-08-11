Лоукостер easyJet отримав дозвіл на польоти в Україну

Лоукост зможе виконувати в Україну 12 щотижневих рейсів

Одна з найбільших європейських лоукост-авіакомпаній еasyJet може розпочати польоти в Україну вже в літній сезон 2020 року. Про це повідомляє спеціалізований сайт Аvianews.com.

Згідно з інформацією управління цивільної авіації Італії (ENAC), еasyJet зробила запит й отримала дозвіл на польоти з Італії в Україну до кінця жовтня 2020 року.

У повідомленні не вказаний список маршрутів, проте зазначається, що лоукост зможе виконувати в Україну 12 рейсів щотижня.

Права оформлено 23 липня на австрійський підрозділ easyJet – easyJet Europe Airline GmbH. Ринок польотів між Україною та Італією авіаційна влада повністю лібералізували в липні. У результаті лоукости Ryanair і Wizz Air оголосили про відкриття по 17 маршрутів між країнами.

Зазначається, що раніше компанія ніколи не літала в Україну. На пострадянському просторі лоукост працював тільки на російському ринку, виконуючи до 2015 року рейси Манчестер-Москва і до 2016 року рейси Лондон-Москва.

Зазначимо, що у березні британський лоукостер еasyJet повністю припинив польоти через пандемію коронавірусу, а співробітників відправив у відпустку. У компанії повідомили, що можуть відновити польоти з 15 червня на найпопулярніших напрямках.

Довідка: EasyJet Airline Company Limited – це британська лоукост-авіакомпанія, заснована в 1995 році. Базується в аеропорту Лондон Лутон. Флот компанії налічує 334 літаки виробництва компанії Airbus.

Наразі EasyJet є однією з найбільших бюджетних авіакомпаній Європи, виконуючи внутрішні та міжнародні рейси в більш ніж 30 країнах за більш ніж 300 напрямками, серед яких основним є Лондон, Женева, Берлін, Ньюкасл, Орлі, Базель, Брістоль тощо. Ще один хаб EasyJet в Європі крім Лутон – Міланський аеропорт Мальпенса. Ще в грудні 2017 року керівництво аеропорту «Львів» заявляло про те, що ведуться переговори з британським лоукостером EasyJet про входження на український ринок. Однак далеко справа тоді не пішла.