Ryanair відкриє рейси зі Львова у ще п’ять італійських міст

Загалом авіакомпанія буде літати зі Львова в Італію за вісьмома напрямками

ЕкономікаКатерина Родак, сьогодні, 20:464440

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Ryanair відкриє рейси зі Львова у ще п’ять італійських міст
фото Юрія Танчина
Ryanair збільшить кількість напрямків зі Львова до Італії

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з наступного року відкриває нові рейси у п’ять міст Італії зі Львова. Нові напрямки уже доступні у системі бронювання авіакомпанії.

Ryanair почне літати до Неаполя, Барі, Палермо, Венеції та Турину у новому літньому сезоні, який розпочнеться у березні 2021 року. Польоти будуть здійснюватися двічі на тиждень. Квитки на рейси уже доступні у системі бронювання Ryanair, але купити їх наразі ще не можна.

Нагадаємо, 6 липня Ryanair виконала свій перший рейс зі Львова в Італію, а саме до Болоньї. З 7 липня авіакомпанія почала літати до Мілану (Бергамо), а 8 липня розпочинає польоти до Риму. З наступного року Ryanair планує збільшити кількість рейсів за цими напрямками з двох разів на тиждень до чотирьох. Таким чином загалом Ryanair з наступного року буде виконувати рейси до восьми міст Італії зі Львова.

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