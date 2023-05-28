Українка Людмила Лузан стала дворазовою переможницею етапу Кубка світу з веслування на байдарках та каное, що проходить у польському місті Познань. Спортсменка з Івано-Франківська здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 500 метрів, повідомив «Укрінформ».

Лузан із результатом 2 хвилини 12,92 секунди упевнено випередила срібну та бронзову призерок угорку Софію Кішбан (2.16,85) та хорватку Ванессу Тот (2.17,39).

Напередодні, 27 травня, Лузан здобула «золото» на дистанції 200 метрів з результатом 47,65. У фіналі вона випередила двох представниць Китаю.