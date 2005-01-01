Lviv IT Arenа назвали головною подією 2017 року IT-галузі в Україні

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 14:322890

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Lviv IT Arenа назвали головною подією 2017 року IT-галузі в Україні
фото LB.ua
Lviv IT Arena 2017 вже вчетверте відбулась на стадіоні «Арена Львів» у вересні цього року

Lviv IT Arena назвали головною подією 2017 року галузі інформаційних технологій в Україні. Про це повідомив сайт DOU.ua, який спеціалізується на дослідженнях IT-ринку та опитав майже 6000 тис. праціників галузі.

Cеред ІТ-подій на 800 і більше відвідувачів 29,2% респондентів проголосували за Lviv IT Arena – одну з найбільш масштабних конференцій галузі, яка вже вчетверте відбулась у вересні цього року на стадіоні «Арена Львів».

На другому місці також опинився захід, що відбувався у Львові, – GDG DevFest Ukraine 2017. GDG (Google Developer Group) DevFest Ukrain 2017 – це масшабний захід, який об’єднав дослідників усіх продуктів Google. За нього проголосували 14,7% опитаних респондентів.

На третьому місці опинився KharkivJavaSkript, який вдбувався наприкінці жовтня цього року у Харкові. За нього проголосували 12,2% респондентів.

Найбільш знаковими подіями року майже половина (47,7%) працівників галузі ІТ вважають початок дії безвізового режиму з країнами ЄС. 20,2 респондентів найбільш знаковою подією вважають блокування в Україні російських сайтів та соцмереж. На третьому місці за цим показником опинився Bitkoin та його подорожчання до 18 тис. доларів. За це проголосували 14,2% опитаних.

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