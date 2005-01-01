Львів отримав €35 млн для будівництва сміттєпереробного заводу

Підписані договори передбачають також рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища

ЕкономікаСофія Лазуркевич, 1 червня16631

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Львів отримав €35 млн для будівництва сміттєпереробного заводу
Участь у підписанні договорів взяли представники ЄБРР, керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, міський голова Львова Андрій Садовий

У п’ятницю, 1 червня, у Києві відбулось підписання договорів щодо виділення 35 млн євро від ЄБРР та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). За ці кошти Львів почне будівництво сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Пакет фінансування включає у себе 13-річний кредит ЄБРР в розмірі 20 млн євро під гарантію міста, інвестиційний грант в розмірі до 10 млн євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля, найбільшим донором якого є ЄС, а також пільговий кредит в розмірі 5 млн євро від Фонду чистих технологій.

Участь у підписанні договорів взяли представники ЄБРР, керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні ви були свідками підписання двох великих угод: з ЄБРР (20 млн євро) і ще одна угода з європейськими екологічними фундаціями, яка дає можливість отримати серйозний грант, щоб почати і збудувати перший в Україні завод з глибинної переробки ТПВ і зробити рекультивацію існуючого полігону, який є один з найбільших в Україні», – сказав Андрій Садовий.

Львівська міська рада має намір розпочати будівництво сміттєпереробного заводу на території очисних споруд «Львівводоканалу» вже у 2018 році.

Раніше ZAXID.NET детально описав як працюватиме майбутній сміттєпереробний завод, який зведуть на території Львова.

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