Наступного року у Львові почнуть будувати завод з переробки ТПВ

СуспільствоОрися Шиян, 27 грудня7641

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Наступного року у Львові почнуть будувати завод з переробки ТПВ
фото прес-служби ЛМР
Міський голова Львова Андрій Садовий прозвітував перед громадськістю про діяльність міста впродовж 2017 року

Наступного року у Львові планують почати будівництво сміттєпереробного заводу. Про це 27 грудня повідомив під час звіту міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, Європейський банк реконструкції і розвитку готовий інвестувати в це 25 млн євро, ще 10 млн євро грантових коштів надасть Європейський екологічний фонд.

«Я думаю, що це буде перший успішний приклад заводу в Україні по переробці ТПВ, тому що станом на сьогоднішній день в Україні немає жодного сучасного заводу», ‒ зазначив Садовий.

Завод міська влада планує почати будувати у 2018 році і за два роки закінчити будівництво.

«Також хочу заявити, що ми там не плануємо будувати жоден завод зі спалення, бо часом чую зараз такі думки. Жодного спалення там не буде. Завод, який ми плануємо збудувати по переробці ТПВ, є в сотні разів безпечнішим, ніж ТЕЦ 2, яка там знаходиться, чи очисні споруди «Водоканалу», ‒ зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Другим великим проектом, за словами мера Львова, є рекультивація існуючого полігону в ЛКП «Збиранка». Це проект буде тривати орієнтовно від 3 до 5 років.

Нагадаємо, замість території біля ТЕЦ-2 міська рада тепер планує збудувати сміттєпереробний завод поблизу очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій. Від земельної ділянки площею 72 га для комплексу відокремили майже десяту частину. Ця ділянка перебуває у зоні, що передбачена для підприємств другого класу шкідливості.

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