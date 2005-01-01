Сміттєпереробний завод у Львові зводитимуть наступного року на новій ділянці

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Замість території біля ТЕЦ-2 міська рада тепер планує збудувати сміттєпереробний завод поблизу очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій. Від земельної ділянки площею 72 га для комплексу відокремили майже десяту частину. Ця ділянка перебуває у зоні, що передбачена для підприємств другого класу шкідливості.

Ділянку для майбутнього заводу на території ТЕЦ-2 запропонували представники французької компанії Egis. Однак на четверговій сесії депутати погодили нову територію для сміттєпереробного комплексу, щоб пришвидшити процес.

«Ділянка на ТЕЦ-2 потребує погодження з районною та обласною адміністраціями. Ми не можемо впливати на дії Пустомитівської адміністрації і обласної адміністрацій. А саме, чекати поки вони будуть давати погодження – не давати, завертати документи, а тут все в руках міста», – каже заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак.

Нова ділянка розташована на території очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій. Вона порожня, тут лише залишки старої будівлі хлоратора, яку підприємство вже не використовує. Як зазначають в ЛКП «Зелене місто», ділянка не впливає ані на поточну діяльність водоканалу, ані на плани щодо модернізації очисних споруд. Як і у випадку з ТЕЦ-2 завод будуватимуть за сучасними технологіями.

«Це є комплекс, який включає в себе сортувальну лінію, яка містить певні елементи автоматизації для того, щоб це не було просто ручне сортування, і біологічну частину, яка забезпечує компостування органічної фракції побутових відходів», – додає директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Для комплексу передбачили майже сім гектарів. Санітарно-захисна зона для майбутнього заводу – 500 метрів, а тут до житлової забудови більше кілометра. Коли землю біля очисних переведуть, ЛКП «Зелене місто» звернеться за містобудівними умовами. Тільки після цього почнуть проектувати завод.

«Паралельно зараз наші французькі консультанти допомагають визначити основне технологічне наповнення майбутнього комплексу. Це стає передосновою для проведення майбутнього тендеру», – пояснив Вадим Ноздря.

До будівництва готові приступати вже наступного року. Зводитимуть комплекс за кошти Європейського Союзу.