Мер Львова заявив про готовність почати будівництво сміттєпереробного заводу у 2018 році

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міськрада готова наступного року почати будівництво сміттєпереробного заводу. Про це він розповів 22 грудня у своєму відеозверненні щодо прийнятого напередодні бюджету розвитку.

«Ми передбачили кошти на початок проектних та підготовчих робіт з будівництва сучасного сміттєпереробного заводу. Як відомо французька компанія Egis, яка зробила для нас експертний аналіз проблеми, запропонувала місту збудувати такий завод в промисловій зоні в районі ТЕЦ-1 в північній частині Львова. Ми опрацьовуємо цей варіант і готові будемо приступити до будівництва вже наступного року», – заявив Андрій Садовий.

Він також нагадав, що у 2018 році, як і цього року, з міського бюджету в обласний передадуть 300 млн грн на вивезення сміття.

«Влітку цього року сміттєва блокада була знята з міста лише в обмін на щорічний відкуп у розмірі 300 мільйонів гривень. У 2018 році ми і надалі будемо змушені платити ці гроші в бюджет області. В іншому випадку державні органи влади можуть відновити блокаду в повному обсязі в будь-який момент. А як ми це побачили – створювати проблеми львів’янам вони вміють і роблять це з неприхованим задоволенням», – додав Андрій Садовий.

За словами мера, найбільше коштів у бюджеті розвитку на 2018 рік передбачено на ремонти доріг.

«Ми завершимо всі роботи по Личаківській. Серед нових ремонтів, які плануємо зробити, – ремонт площі Двірцевої перед вокзалом, Замарстинівська, Пластова, Чернівецька а також два шляхопроводи на Шевченка-Ковча та Головатого-Сулими Нагадаю, що по двох інших великих вулицях – Шевченка та Бандери – тривають проектні роботи та підготовка документів. Однак основну частину робіт там буде зроблено вже у 2019 році. Проекти фінансуються з коштів Європейського інвестиційного банку», – додав міський голова Львова.

Окрім цього наступного року у місті почнуть будівництво унікального спорткомплексу для ігрових видів спорту. У 2018 році, за словами мера, додатково відкриють 15 груп в дитсадках для 430 дітей, продовжать закупівлю 3D-принтерів, мультибордів та кабінетів фізики для шкіл, а також планують закупити мобільну наукову лабораторію, яку можна буде використовувати по черзі в різних школах.